Пять ошибок в отношениях с деньгами, которых лучше избегать

Дариус Фору: «Если вам очень хочется приобрести какую-то определенную машину, покупайте ее, но только если можете заплатить за нее наличными» (Фото:nd3000/Depositphotos)

Не существует такого понятия, как «надежный» источник дохода

На днях я наткнулся на исследование, участникам которого задавали вопрос: на что они тратят большую часть заработанного тяжким трудом. Знаете, что ответили более чем 64 млн американцев? «На развлечения». Я не считаю, что развлекаться — это плохо. Но тратя на развлечения слишком много, мы, как правило, в итоге сожалеем об этом, поскольку страдает наше финансовое положение.



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Особенно опрометчиво тратить деньги, которых у вас нет. Оглядываясь в прошлое, большинство людей сомневается в том, что стоило залезать в долги.

Если мы тратим больше, чем следует, то, как правило, на проведение досуга или на вещи, которыми хотим обладать, но в которых на самом деле не нуждаемся. Это типичная ошибка в обращении с деньгами, которую допускали многие из нас.

Если мы прекращаем тратить деньги на то, в чем не нуждаемся, ситуация кардинально меняется. Действуя так изо дня в день и при этом разумно вкладывая свои сбережения, вы неизбежно разбогатеете.

Но есть и другие ошибки в отношениях с деньгами, которым мы зачастую не придаем значения. Некоторые из них могут показаться совсем мелкими, но они играют большую роль. Далее — о том, в чем они состоят и как можно начать их исправлять прямо сегодня.