Моя попытка дать украинскому Крыму голос

«Культурная дипломатия» гораздо мощнее, чем о ней думают

Когда я победила на Евровидении в 2016 году, я была поражена, как история 1944 — неформатная, и далеко не развлекательная — найдет понимание во всем мире. Многие иностранцы впервые открыли для себя трагедию депортации крымских татар, но готовы были эмоционально прожить ее, принять и осознать.



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В прошлом году Украина снова заявила о себе на конкурсе уже во время полномасштабного вторжения. И снова украинская культура через простой, но универсальный нарратив отношений матери и ребенка стала на время доминирующей в европейском пространстве. А прекрасная Стефания заполонила музыкальные чарты.

Это самые простые примеры того, что мы не до конца осознаем, как нематериальные вещи могут связать людей с Украиной. Услышанная песня, прочитанное стихотворение, кино — и у человека уже где-то на подсознании формируется впечатление о стране и ее культуре. Чаще всего положительное, потому что любишь то, что знаешь и понимаешь. Политики называют это soft power, для меня это энергия и эмоция, которые являются универсальным языком.

Мы не до конца осознаем, как нематериальные вещи могут связать людей с Украиной.

Эта мягкая сила особенно важна, когда идет борьба за ценности и выживание. В США во время Холодной войны был Голливуд, помогавший продвигать демократию и выгодно освещавший ее на фоне вечного соперника, коммунизма. А для ближайшей нас Финляндии культурная дипломатия стала в буквальном смысле средством выживания, морально выведшим страну из войны и обеспечившим хорошие отношения с Западом.

Я не очень люблю выражение «культурный фронт». Фронт у нас один, и там, к сожалению, гибнут люди. Но за время полномасштабного вторжения культура и для Украины стала еще одним измерением противостояния за право на жизнь, дом и самих себя.

За этот год мы действительно открыли себя миру. И любое такое открытие — это маленькая победа. Каждое историческое здание, признаваемое ЮНИСЕФ, становится фундаментом нашей нации. Каждый художник, которому возвращают украинскую идентичность в «Метрополитене», это наше право быть теми, кем мы есть, и гордиться этим.

Нам нужно больше голосов, и важно разных голосов. Визуальных и музыкальных, классических и андеграундных, легких и тяжелых, просветительских и творческих. И они не обязательно должны ограничиваться какой-то стратегией, потому что так откровеннее, эмоциональнее. Так правдиво.

Особенно голос нужен оккупированным территориям

Почему находящиеся вне контекста иностранцы внезапно начинают говорить и писать «Crimea is Russia»? И что страшнее, впоследствии в это верить?

Кажется, что поначалу идет само слово. Оно, как бы это цинично ни звучало, словно некий джингл, рекламный слоган въедается в разум человека и изменяет его восприятие мира. А потом, при его поддержке, меняет и сам мир: переписывает историю и в буквальном смысле отбирает у других дома, их «я».

Это не снимает ответственности с тех, кто эти слоганы скандирует и поддерживает. И точно не снимает с тех, кто их продуцирует и распространяет, а потом и превращает в реальность.

Но не снимает ответственности и с нас — тех, кто, возможно, эти джинглы не слышит или не хочет слышать. Сознательно или бессознательно отворачивается, слишком наивно, чтобы воспринимать их серьезно.

До полномасштабного вторжения иногда появлялось ощущение, что вместе с Крымом, Донецком, Луганском и другими городками и поселками у нас забрали право говорить о них. Потому что больно. Потому что грустно. Ибо чувствуешь вину, но в то же время охватывает злоба.

Теперь мы все чаще говорим — и верим — о возвращении дома — благодаря героическим ребятам, которые сейчас воюют. Теперь у нас есть мощный фундамент: международная поддержка, встречи, саммиты, Крымская платформа. Теперь у нас есть внимание всего мира.

А также есть истории, которые мы можем донести. Нравственно сложные, но понятные. Это наша возможность дать людям эмоцию, которая будет открывать Украину лучше любых слов. И наш ответ пропагандистским слоганам и откровенной лжи.

В мае выходит QIRIM — альбом крымскотатарских композиций, записанный с симфоническим оркестром. Для меня это не просто созидательный релиз. Это попытка дать Крыму — нашему, украинскому Крыму — еще один голос.

QIRIM — это именно такая история: о культуре, традициях, но на современном языке. О доме. Это голос, который я ему даю. И надеюсь, эта работа влюбит кого-нибудь в эти горы, степи и шумное побережье. Нашего, украинского Крыма.

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