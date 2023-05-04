Травля на работе. Как понять, токсична ли атмосфера в вашей компании

Сэмюэл Фарли: «Важно, чтобы сотрудники были довольны тем, как к ним относятся» (Фото:Ivan Samkov/Pexels)

Когда люди заявляют о плохом обращении на работе, к их словам стоит относиться серьезно. В последнее время подобное происходит очень часто

Согласно отчету, подготовленному баронессой Луизой Кейси, издевательства и домогательства широко распространены в лондонской полиции. Лоббистская организация под названием Конфедерация британской промышленности объявила, что проведет масштабную проверку после сообщений сотрудников о царящей в ней токсичной культуре и многочисленных заявлений о сексуальных домогательствах.



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А вице-премьер британского правительства Доминик Рааб подал в отставку из-за расследования, поведенного после того, как на него поступили жалобы в связи с оскорбительным поведением в отношении госслужащих.

Поскольку за последние годы отношение к поведению на рабочем месте изменилось, важно заботиться о том, чтобы сотрудники были довольны тем, как к ним относятся. Исследования показали, что травля на работе оказывает невероятно разрушительное воздействие на психическое и физическое здоровье людей, вызывая у некоторых жертв сильный стресс и даже посттравматическое стрессовое расстройство.

Мы с коллегами решили определить факторы, сокращающие влияние травли со стороны сослуживцев, и понять, как помочь ее жертвам.