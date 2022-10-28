От этого зависит все. Как мышление лидера определяет культуру организации

У работников с фиксированным мышлением нет мотивации и стимула учиться новому и развиваться

Поведению предшествует мысль. От того, как и о чем думает лидер, зависит его поведение по отношению к команде. От того, как и о чем думает команда, зависит ее поведение по отношению к организации.



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Сегодняшняя шпаргалка о том, как мышление лидера определяет мышление команды и культуру организации.

Организационная культура:

fixed mindset (фиксированное мышление) — культура гениев и талантов;

growth mindset (мышление развития) — культура развития потенциала талантов.



Fixed Mindset

Организация убеждена, что работники:

— владеют конкретными навыками, талантами и работают только в их пределах;

— не должны обладать дополнительными компетенциями для того, чтобы делать больше, чем задачи, для которых их нанимали;

Growth mindset — это культура развития потенциала талантов

— при подборе новых членов команды нужно ориентироваться на уже имеющийся опыт и таланты, не оценивая и несмотря на потенциал развиваться.

В результате работники fixed mindset организации не имеют мотивации и стимула учиться новому и развиваться; не расширяют свои знания и навыки и не нуждаются в развитии лидерского потенциала; остаются на том же уровне таланта и развития и ограничивают организацию из-за отсутствия инноваций, творчества и новых решений.

Growth Mindset

Организация убеждена, что работники:

— обладают способностями к обучению, развитию и изменениям, поэтому каждый проект становится потенциалом для развития;

— имеют потенциал для развития лидерских навыков;

— при отборе новых членов в команду нужно прежде всего ориентироваться на способность и готовность быстро расти.



Как результат, работники growth mindset организации сфокусированы не только на выполнении задач, но и на развитии и улучшении посредством обучения и анализа опыта; рассматривают обучение и развитие как неотъемлемые составляющие успешной карьеры в организации; развивают свои знания и компетенции до лидерского уровня и видят перспективу эффективного роста карьеры в рамках организации.

Как формируется growth mindset организации:

1. Лидер, управляющий через growth mindset подход .

2. Сотрудники, работающие над собственным growth mindset.

3. Организационный контекст, где обратная связь и постановка целей происходит через growth mindset.



Текст публикуется с разрешения автора

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