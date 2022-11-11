Культура гениев? Какой способ мышления преобладает в вашей организации
Наталья Кадя: «Видите ли вы, что компания создает возможности для вашего развития?» (Фото:Y-Boychenko/Depositphotos)
Проанализируйте свою рабочую среду
Как понять, что вы лидер с фиксированным мышлением (Fixed Mindset)?
Как понять, что вы лидер с мышлением развития (Growth Mindset)?
Когда именно руководителю пора практиковать управление командой через growth mindset?
Как оценить mindset организации? Далее ответы на эти вопросы.
Fixed mindset лидер:
— выбирает в команду только готовых специалистов (экспертов);
Талант — это только стартовая точка для развития
— оценивает работников через призму компетентности или некомпетентности;
— не верит в возможность работников расти профессионально;
— не интересуется и не спрашивает об обратной связи о себе;
— не инвестирует время в обучение работников, ожидает, что они должны быть готовыми специалистами.
Growth mindset лидер:
— осознает, что талант — только стартовая точка для развития;
— разделяет с командой ответственность за их обучение и развитие;
— признает успехи и смены членов команды;
— регулярно дает обратную связь;
— запрашивает у членов команды обратную связь по отношению к себе.
В какой момент руководителю практиковать управление через growth mindset?
Когда он или она впервые становится менеджером команды.
Как оценить mindset организации?
Проанализируйте свою рабочую среду и ответьте на следующие вопросы:
1. Ваша организация — это о культуре гениев или о развитии талантов?
2. Руководитель в коммуникации с вами чаще критикует и делает замечание или помогает через конструктивную обратную связь вам расти и улучшать навыки?
3. Видите ли вы, что компания создает возможности для вашего развития благодаря опыту?
Текст публикуется с разрешения автора
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