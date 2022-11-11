Культура гениев? Какой способ мышления преобладает в вашей организации

Наталья Кадя: «Видите ли вы, что компания создает возможности для вашего развития?» (Фото:Y-Boychenko/Depositphotos)

Проанализируйте свою рабочую среду

Как понять, что вы лидер с фиксированным мышлением (Fixed Mindset)?

Как понять, что вы лидер с мышлением развития (Growth Mindset)?

Когда именно руководителю пора практиковать управление командой через growth mindset?

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Как оценить mindset организации? Далее ответы на эти вопросы.

Fixed mindset лидер:

— выбирает в команду только готовых специалистов (экспертов);

Талант — это только стартовая точка для развития

— оценивает работников через призму компетентности или некомпетентности;

— не верит в возможность работников расти профессионально;

— не интересуется и не спрашивает об обратной связи о себе;

— не инвестирует время в обучение работников, ожидает, что они должны быть готовыми специалистами.

Growth mindset лидер:

— осознает, что талант — только стартовая точка для развития;

— разделяет с командой ответственность за их обучение и развитие;

— признает успехи и смены членов команды;

— регулярно дает обратную связь;

— запрашивает у членов команды обратную связь по отношению к себе.

В какой момент руководителю практиковать управление через growth mindset?

Когда он или она впервые становится менеджером команды.

Как оценить mindset организации?

Проанализируйте свою рабочую среду и ответьте на следующие вопросы:

1. Ваша организация — это о культуре гениев или о развитии талантов?

2. Руководитель в коммуникации с вами чаще критикует и делает замечание или помогает через конструктивную обратную связь вам расти и улучшать навыки?

3. Видите ли вы, что компания создает возможности для вашего развития благодаря опыту?

Текст публикуется с разрешения автора

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