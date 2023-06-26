Восемь приемов. Как вести себя с партнером, который считает, что всегда прав

Воспользуйтесь этими советами, если вам приходится бороться за равное право голоса

Одна из наиболее распространенных ситуаций, которые я наблюдаю среди пар, проходящих психотерапию, — это то, что один из партнеров не понимает, что он, возможно, не всегда бывает прав.



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Контекст может быть различным: секс, деньги, дети — и это лишь малая часть. Масштабы принимаемых решений также могут варьироваться — от мелких (в какое время лучше выгуливать собаку) до крупных (где жить).

Некоторые властные партнеры стремятся руководить лишь в отдельных сферах, тогда как другие осуществляют всеобъемлющий контроль. Многие не способны уступить ни в одном споре.

Контролирующие партнеры выступают в роли родителя или учителя по отношению к своим спутникам жизни, которые оказываются в позиции ребенка или ученика. Контролирующие велят контролируемым следовать их правилам и наказывают, если те отказываются это делать. Наказания могут принимать различные формы: холодность или отказ от секса, словесные оскорбления или даже развод. Часто партнер, выступающий в роли ребенка, сам подкрепляет такую модель отношений или подливает масла в огонь, открыто бунтуя, сопротивляясь или ведя себя пассивно-агрессивно.

Вместо этого есть восемь способов найти подход к партнеру, который отказывается обсуждать разделение власти в отношениях: