В сверхтяжелые времена. Стыдно ли сейчас не быть супергероем

Люди, оставшиеся в эти времена «нормальными», для меня являются таким же доказательством того, что мы победим, как и те, кто выдает сверхрезультат

Заметили, насколько много вокруг стало сверхлюдей? Вяжут на фронт носки по 100 штук за три дня, собирают на автопарк за неделю, бегают марафоны по всему миру в патриотических футболках, готовят, учат, креативят… Кажется, эта война превратила каждого в супергероя. Впрочем, нет, не каждого.



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На днях разговаривала с клиенткой, которая сказала, что чувствует себя странно — война не открыла в ней никаких суперспособностей: она живет там, где и жила, ходит на ту же работу, за восемь месяцев войны ни разу не собирала «банку», не бегала марафоны, не вязала носков, просто все это время донатит процент от зарплаты тихонечко.

Все мы разные и по-разному реагируем на одни и те же события

А еще она совсем нигде не волонтерит, потому что считает, что сейчас все свободное от работы время должна проводить с близкими. Как будто именно сейчас, когда война, ее внимание к детям и мужу очень важно. Важнее «банков» и «марафонов».

Так вот собственно вопрос моей клиентки звучал так: «Мне стыдно сейчас не быть супергероем. Скажи, просто быть собой — нормально?»

Если каждый из нас во время войны выбирает свою собственную «защиту», «вклад» и свою «зону комфорта» (даже если этот комфорт очень и очень условен), может ли считаться такой защитой и вкладом попытка оставить все максимально так, как было? Да, да, и еще раз да.

Во-первых, все мы разные и по-разному реагируем на одни и те же события. И пусть это вас не оскорбляет, но здесь все равно, война или мирное время — не все должны «бегать марафоны», ведь есть и те, кто просто не любит бегать.

Во-вторых, лично для меня то, что во время войны моя клиентка оставила (насколько это возможно) свою жизнь именно такой, какой она была и до войны, означает, что она непоколебимая и сильная — именно такими мы должны быть, когда на нас нападают, денацифицируют, и, прости Господи, десатанизируют.

Люди, оставшиеся в эти времена «нормальными», для меня являются таким же доказательством того, что мы победим, как и люди, которые выдают сверхрезультат в тяжелейшие времена.

И те, и другие для меня герои, а главное, что мы все равно в этом с вами вместе, не правда ли?

Текст публикуется с разрешения автора

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