Полезные факты. Что важно знать о мозге для лучшей коммуникации

Наталья Кадя: «Коммуникация — это навык, для развития которого нужна практика» (Фото:VitalikRadko/Depositphotos)

Для эффективного общения важно научиться понимать, что происходит в мозге во время взаимодействия

Коммуникация — это навык. Для развития любого навыка нужна практика. Любая практика становится эффективной, когда мы осознаем, что, для чего и как делаем.



В коммуникации есть четыре важных аспекта:

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1. Ваши мысли, а не само событие, относительно которого происходит разговор, провоцируют те или иные эмоции.

2. Эмоции запускают физиологические и психологические реакции. Вы начинаете действовать под влиянием эмоций.

3. Для эффективной коммуникации важно научиться понимать, что происходит в мозге при взаимодействии.

4. Чтобы научиться эффективной коммуникации, не нужно менять других. Не нужно и невозможно. Важно и нужно менять то, как мозг выбирает интерпретировать то, о чем говорят другие.

Мозг и обратная связь: что важно знать о мозге для лучшей коммуникации

Три факта о мозге для лучшей обратной связи:

— наш мир ментальный, а не физический;

— наши размышления субъективны, а не объективны;

— на наши эмоции влияют мысли, а не события.

Наблюдение ≠ Оценка

Говорите о своих наблюдениях. Не интерпретируйте, не оценивайте то, о чем говорите.

На наши эмоции влияют мысли, а не события

К примеру: коллега не присоединился вовремя к встрече. Ваша оценка может заключаться в том, что коллега опоздал, потому что не придает должного значения встрече, не уважает время других коллег, равнодушен к проекту, не пунктуален.

Вместо оценки стоит начать с вашего наблюдения: «Ты дважды на этой неделе опоздал на встрече по обсуждению проекта «Х».

Чувство ≠ Мнения

Помните, что эмоции, которые вы испытываете, спровоцированы мнениями относительно ситуации, а не самой ситуацией. Понимайте, какие эмоции испытываете, и высказывайте их, не обвиняя собеседника.

В истории с опозданием коллеги вы можете сказать: «Я нервничаю, когда мы не можем начать встречу вовремя, потому что это влияет на настроение и рабочие графики всей команды».

Потребность ≠ Стратегия действия

Важно понимать и уметь выражать свои ожидания.

Когда вы так строите разговор, вы даете возможность своему собеседнику решать, как именно ему следует менять поведение.

Вы можете сказать: «Для меня, как для руководителя, важно, чтобы встречи, о которых мы договариваемся забаговременно, мы начинали в определенное время и чтобы все участники присутствовали. Так мы можем синхронизировать работу и не сбивать рабочие графики».

Запрос ≠ Приказ

Что ваш коллега должен сделать для того, чтобы реализовать ваши ожидания? Спросите, что, по его мнению, может помешать реализовать договоренности.

Вы можете сказать: «Поэтому я прошу присоединяться к рабочим встречам вовремя. В случае, если быть вовремя не выходит, ставьте в известие команду, пожалуйста, заранее».

Текст публикуется с разрешения автора

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