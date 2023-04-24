Идите за помощью. Почему я посещаю психолога и советую всем

Уже шесть лет, как я не представляю свою жизнь без системной работы с психоаналитиком

— Рассказывайте!

— Да, в принципе, у меня все хорошо…

— О, как прекрасно, расскажите мне, порадуемся за вас вдвоем.

Так началась моя первая встреча с психологом. Внутри недоверие, страх, стыд показать свои недостатки и слабости. И, вообще, психологи для психов, и непонятно, что я делаю на этом удивительно комфортном диване.

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И вот уже шесть лет, как я не представляю свою жизнь без системной работы с психоаналитиком. Я абсолютно уверена, что стала цельной, крепкой и в разы сильнее благодаря этой работе. Да, это ничто иное, чем трудная работа — ты знакомишься с собой. Благодаря психоанализу ты смотришь на ту себя, которой не хочешь смотреть в глаза, которую тебе жаль, которую ты всегда оправдываешь.

Упадок ментального здоровья нации — это проигрыш в войне

Будь сейчас мирные времена, на том бы я и закончила. Или вообще об этом не написала (как, собственно, и не писала), оставляя себе этот интимный путь своей психики и души. Но сегодня рассказываю, потому что знаю, какой ужас ждет наше общество, если мы сейчас не осознаем, что все нуждаемся в психологической поддержке. И не завтра, а уже вчера…

Каждый человек в стране так или иначе уже пострадал от войны. В той или иной степени. Все устали от постоянной тревожности, апатии, неизвестности и страха за будущее.

Мы просто обязаны найти в себе хоть немного здравого смысла, чтобы понять, что упадок ментального здоровья нации — это проигрыш в войне.

Поэтому я хочу поблагодарить всех специалистов в этой сфере за их неустанную работу, за помощь пострадавшим и открытость к новым вызовам. А каждому из вас напомнить, что все состояния, которые вы сегодня переживаете, — это естественно. Нормально, если вам тревожно, нормально, если хочется плакать, нормально, если не хочется вставать с постели. Но не следует ожидать, что оно само пройдет. Не пройдет! Дальше придут болезни. Собирайте себя и идите за помощью.

И это совсем не будет означать, что вы слабый человек. Напротив, это говорит о том, что вы сильный, а, главное, сознательный человек — вы помогаете стать здоровым, чтобы помогать стране победить.

Текст публикуется с разрешения автора

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