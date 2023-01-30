Расплата неизбежна. Как кофе действует на организм

Бодрость, которой наполняет вас этот напиток, вы берете в долг

Утром многим из нас для того, чтобы «встать и идти» желательно (или правильнее сказать необходимо?) выпить кофе. В общей сложности люди по всему миру ежедневно выпивают более двух миллиардов чашек этого напитка.



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Вы можете считать, что кофе наполняет вас энергией, необходимой, чтобы пережить утро или день, но на самом деле он дает вам не так много, как вы думаете.

Основным стимулятором, содержащимся в кофе, является кофеин. А основной эффект, оказываемый кофеином, заключается в изменении того, как наши мозговые клетки взаимодействуют с соединением под названием аденозин.

Загруженные и уставшие

Аденозин является частью системы, регулирующей цикл сна и бодрствования, и отчасти объясняет, почему высокий уровень активности приводит к усталости. Когда мы на протяжении дня занимаемся различными делами, концентрация аденозина возрастает, поскольку он вырабатывается как побочный продукт использования энергии в наших клетках.

Со временем аденозин связывается со своими рецепторами (частями клеток, распознающими сигналы), давая клеткам понять, что пора сбавить темп, — в результате у нас возникает чувство вялости и сонливости. Именно поэтому после долгого, насыщенного дня вас охватывает усталость. Когда мы спим, потребление энергии падает, снижая уровень аденозина, который вновь преобразуется в другие формы, и утром вы просыпаетесь, чувствуя себя отдохнувшими. Точнее, так происходит, если вы выспались.

Если же после пробуждения вы продолжаете ощущать сонливость,