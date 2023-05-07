Система или гибкость? Как достичь успеха в современном мире

Невозможно просто один раз установить некий порядок и больше к этому не возвращаться

Не ставьте цели, создавайте системы. Системы ценнее, чем гибкость. Эта идея популярна среди тех, кто дает советы в Интернете.



И я тоже писал об этом. Суть в том, что мы более последовательны, когда опираемся на набор ежедневных действий или привычек, которые выполняем, не особо задумываясь, а не тогда, когда работаем над достижением цели.

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Недавно я прочитал книгу бизнес-стратега Кита Дж. Каннингема The Road Less Stupid. В этой книге есть глава под названием Системы против гибкости.

Автор оспаривает саму идею, что всегда следует полагаться на системы. Каннингем пишет: «Системы — это потрясающий инструмент, который был невероятно эффективен 200 лет назад, в период промышленной революции. Системы исключительно полезны, когда речь идет об однообразной работе (вспомните конвейерные линии сборки и переворачивание гамбургеров), не требующей взаимодействия с клиентами, или когда среда абсолютно стабильна».

Главный контраргумент Каннингема состоит в том, что системы создают ложное чувство уверенности. Если вы ежедневно выполняете некий набор задач, у вас появляется ощущение, что делаете успехи. Но это не всегда так.