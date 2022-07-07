Когда вы нервничаете. Четыре способа перестать думать о самом худшем

7 июля, 22:03
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Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)

Патрисия Ридделл: «За катастрофизацией может стоять наш внутренний критик» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)

Патрисия Ридделл
Профессор прикладных нейронаук Редингского университета

Скорее всего, все сложится гораздо лучше, чем вам представляется

Представьте, что завтра вас ждет собеседование на новую работу. Одни люди в такой ситуации будут думать о том, какие вопросы им могут задать, чтобы заранее подготовить ответы, или мечтать о том, как хорошо все пройдет. Но других мысли о собеседовании могут заставить ворочаться без сна ночь напролет, воображая все возможные варианты наихудшего развития событий — включая самые нелепые. Если для вас характерно второе, вы склонны к катастрофизации.

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Катастрофизация — это склонность, представляя будущее, предполагать, что произойдет самое худшее, даже если есть основания считать, что такой исход маловероятен. Особенно часто этим страдают люди, которые любят держать все под контролем (и потому терпеть не могут неопределенности). В таких случаях также наблюдается тревожность, и это указывает на то, что частая катастрофизация может быть фактором развития определенных психических расстройств.

В основе катастрофизации лежит

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Теги:   Психология Мышление Оптимизм

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