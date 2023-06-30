Спонтанный или запланированный? Какой секс лучше

Убеждения людей часто не соответствуют их реальному опыту

У Эбби и Брайана это случилось в субботу утром сразу после завтрака. Когда они несли посуду к раковине, Брайан коснулся голой руки Эбби. Она посмотрела на него и улыбнулась, тогда он поцеловал ее, а она его обняла. Прежде чем успели что-то осознать, они оказались в спальне.



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Иоланда и Закари это тщательно запланировали, тоже на утро субботы. До возвращения детей с футбольной тренировки оставалась еще пара часов. Закари взял на себя посуду и стирку, чтобы Иоланда смогла уделить время себе. Они быстро привели себя в порядок, а затем встретились в спальне.

Итак, у какой пары секс был лучше? Вам кажется, что большее удовлетворение принес спонтанный сексуальный контакт Эбби и Брайана? Или что более значимыми были запланированные любовные игры Иоланды и Закари?

Исследование убеждений отноcительно спонтанного и запланированного секса