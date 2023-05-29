Самые токсичные. Чем опасны противоречивые отношения

Амбвивалентность — это маркер нездоровых отношений

Вы наверняка слышали подобные жалобы ваших сотрудников, а возможно, сами переживали что-то подобное: «Меня всего трясет. В какой-то момент мой начальник общается хорошо, поддерживает меня, но спустя несколько дней на общей встрече команды обесценивает при всех, унижает. Или будто в упор не замечает, но в тот же день или на следующий опять говорит, какой я ценный. И такие „американские горки“ уже полтора года», — поделился один мой клиент, работающий в международной компании. — «Меня это выматывает неимоверно. Противоречивые ощущения запутывают и не дают принять решение о дальнейшей работе». А вот что говорит другая клиентка, которая обратилась за помощью: «Я не понимаю, почему моя подруга постоянно обесценивает и критикует меня. Делает обидные замечания о моем теле. А позже говорит, как ценит меня и уважает. У меня возникают смешанные чувства, в которых я не могу разобраться».

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Было ли у вас такое, что вы не могли разобраться в своих ощущениях и в том, как к вам относится ваш начальник, партнер или друг?