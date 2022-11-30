Очень важные качества. Что играет решающую роль при выборе партнера

Эти особенности характера и внешности имеют большое значение и для мужчин, и для женщин

Что вы ищете в потенциальном сексуальном партнере? Разумеется, ваш ответ будет в какой-то мере зависеть от того, мужчина вы или женщина и что именно вас интересует — долгосрочные отношения или мимолетная связь. Однако исследования показывают, что большинство людей, независимо от пола или преследуемых целей, больше всего ценят такие особенности, как эмоциональная теплота, физическая привлекательность и социальный статус.



Видео дня

Психологи называют эти положительные черты потенциального партнера «дилмейкерами» (благоприятными факторами) отношений. Их изучению было посвящено множество исследований, и теперь у ученых есть неплохое представление о том, какие свойства люди, как правило, считают желательными. Помимо трех вышеупомянутых, предпочтительные характеристики включают в себя ум, эмоциональную стабильность, страстность и лидерские качества. Безусловно, точное сочетание и порядок приоритетности зависят от каждого отдельного человека, и, тем не менее, их вполне можно спрогнозировать, зная пол этого человека и то, в каких отношениях он заинтересован.

Наряду с благоприятными факторами существуют и неблагоприятные —