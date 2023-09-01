Цвет ногтей и даже длина пальцев. О каких проблемах со здоровьем могут рассказать ваши руки

Некоторые из этих симптомов известны еще с античных времен

Ваши руки могут многое рассказать о состоянии вашего здоровья. Это известно еще со времен Гиппократа — отца современной медицины.



В пятом веке до нашей эры древнегреческий врач впервые описал «симптом барабанных палочек» у пациента с эмпиемой (скоплением гноя в пространстве между легкими и оболочкой вокруг них). Симптом барабанных палочек — это утолщение концевых фаланг, при котором ноготь напоминает перевернутую ложку, и это по сей день считается признаком заболевания. Хотя теперь известно, что симптом барабанных палочек может быть связан не только с эмпиемой, но и с муковисцидозом, циррозом печени и заболеваниями щитовидной железы.

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Еще одно изменение ногтей, которое может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, — ногти Линдси. В этом случае