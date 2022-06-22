Бегом за радостью. Как продолжать жить и развиваться в военное время

Мы все балансируем между войной и жизнью

Выражение life-war balance, заменившее для многих наших соотечественников (и не только) life-work balance, четко отражает то, как деформировалось наше мировоззрение за последние месяцы.



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Мы действительно балансируем между войной и жизнью — причем, все без исключения.

Три-четыре месяца — это как раз тот срок, в течении которого, согласно исследованиям и науке, мы… привыкаем к войне. Точнее, адаптируемся.

С точки зрения психологии в этом нет ничего плохого.

Напротив, то, что война стала частью нашей жизни, вплелась в нее, то, что мы приспособились к ее реалиям, научились жить, несмотря на все ее ужасы, ходить в кафе и смотреть сериалы, а не только слушать военных экспертов, может говорить о хорошей работе наших адаптационных механизмов, нашей высокой резилиентности и психологическом здоровье.

Человеческая натура настроена на выживание — мы, как травинки, пробивающиеся из-под асфальта, стремимся к солнцу, к жизни, к созиданию. Тем не менее, чтобы продолжать жить и развиваться в нынешних обстоятельствах, нам всем нужно найти свой life-war balance.

Старайтесь делать то, в чем вы наиболее эффективны

Сразу оговорюсь, что я пишу о тех и для тех, кто решает для себя задачу баланса между войной и жизнью, а не «наживается на войне» или считает войну «глупостью, которая не касается меня лично» — конечно, такие люди есть, но они должны больше интересовать юридические органы, а не психологов.

Итак, в вопросе жизненного баланса по сути ничего не изменилось.

Нам по-прежнему важно вспоминать про сон, полноценную еду, а также пользоваться персональными — своими и только своими — источниками энергии. То есть не забывать радоваться.

Что же нам мешает в поддержании баланса?

1. Неправильные психологические установки

«Радоваться? Во время войны? Психолог точно в своем уме?» — если сейчас такие мысли пришли вам в голову, значит в ней есть этот «баг».

Да, во время войны и любого другого испытания, которое отнимает у нас много жизненной энергии, нам обязательно нужно находить и использовать источники счастья. Делать то, что приносит нам удовольствие, радует, поддерживает, веселит и — о, Боже! — приносит наслаждение. Это доказанный механизм выживания и главный навык резилиента.

Раньше мы говорили о том, что life-work balance помогает поддерживать качество жизни: здоровье и полноту бытия. Сегодня часто речь идет о том, чтобы просто не умереть.

«Не сдохнуть — вот мой генеральный план на будущее», — говорит моя клиентка. И она не одинока в своем «клиентском запросе».

А для того, чтобы сейчас «не сдохнуть», оказывается недостаточно только есть, спать и вкалывать волонтером.

При такой программе любые, самые безграничные молодецкие силы истощатся. Любое здоровье надорвется. Любая мотивация иссякнет.

Поэтому первым делом нужно поменять эту вредную установку «сейчас война — даже улыбаться запрещено!» Наоборот. Улыбаться полезно для приближения победы.

А еще, вопреки тому, что вы стараетесь все время быть на пике активности и не позволяете себе расслабится, важно отслеживать свое психологическое состояние и не упустить момент, когда нужно сказать себе «хватит».

Вам может понадобиться помощь психолога. Вам может понадобиться спать 12 часов подряд. Вам может понадобиться просто провести свой день или неделю так, как вы привыкли — проснуться, выпить кофе, встретиться с друзьями, пойти в кино. Очень важно позволять себе это делать, потому что так восполняется ваша энергия жизни и восстанавливается тот самый life-war balance.

2. Чувство вины

Часто вы понимаете, ощущаете, знаете, что хорошо бы остановиться и выдохнуть. Или что сейчас силы, финансовые средства, время хорошо бы использовать на себя, а не на войну. Что баланс давно нарушен. Но вина, о которой много сейчас говорят и пишут, толкает вас на амбразуру.

«Я не понимаю, хватает ли того, что я делаю для победы и не могу остановиться», — говорят некоторые мои клиенты, которые уже на пределе, а чаще — далеко за ним.

«Конечно, не хватает», — успокаиваю я их. И не хватит, даже если вы доведете себя до полного истощения. Войну не выиграешь в одиночку.

А чтобы победить всей страной, важно найти ответе на другой вопрос: «Хватает ли мне сейчас сил на жизнь?»

И если нет — бегом за радостью и счастьем. За заботой о себе без привкуса вины, что кому-то хуже. Ваша вина никого счастливее не делает, а восстановленные силы вполне смогут.

3. Рвение неофита

Помогать и вкладывать силы в войну легко в самом начале — ты видишь несправедливость, в тебе просыпается ярость, эмпатия и сочувствие слабому/обиженному, и этой мотивации вполне хватает, чтобы на ней, как на топливе, делать первые важные шаги.

Тысячи людей по всему миру на этом топливе открыли свои дома для украинских беженцев, бросили работу и на собственном авто взялись развозить украинцев от пунктов на границе, проводят 24/7 в волонтерских центрах, собирая и сортируя гуманитарку…

Когда «эйфория» от причастности к правильному делу сменяется обыкновенной физической усталостью и невозможностью (зачастую) вернуться к привычному образу жизни, «хелперов» накрывает апатия — как и всех нас. Ведь они просто люди.

Хелперы, вы нам нужны. Поэтому:

Чтобы не терять мотивацию помогать — регулярно, чуть ли не каждый день прямо с утра, формулируйте для себя, устно или письменно, зачем вам это нужно.

вам это нужно. Старайтесь делать то, в чем вы можете быть наиболее эффективны — то есть то, что вам дается легко ввиду вашего опыта или ваших индивидуальных « скиллов». Не все должны цистернами варить еду для людей на границах — у кого-то лучше получается систематизировать лекарства, разрабатывать сайты по поиску жилья, писать юридические инструкции, переводить статьи и так далее.

ввиду вашего опыта или ваших индивидуальных скиллов». Не все должны цистернами варить еду для людей на границах — у кого-то лучше получается систематизировать лекарства, разрабатывать сайты по поиску жилья, писать юридические инструкции, переводить статьи и так далее. В рамках помощи, которую вы оказываете, определите свои границы и охраняйте их. Работать на складе не нужно круглые сутки — даже если ваш вклад ограничится тремя-четырьмя часами, его достаточно и он бесценен. Семье из шестерых человек можно помочь с оформлением статуса беженцев или статуса временной защиты, спокойно сообщив им, что вы не готовы принимать их дольше, чем два месяца. И так далее.

и охраняйте их. Работать на складе не нужно круглые сутки — даже если ваш вклад ограничится тремя-четырьмя часами, его достаточно и он бесценен. Семье из шестерых человек можно помочь с оформлением статуса беженцев или статуса временной защиты, спокойно сообщив им, что вы не готовы принимать их дольше, чем два месяца. И так далее. Как бы дико это ни звучало, старайтесь из помощи, которую вы оказываете, извлекать приятную выгоду для себя. Так восполняется баланс мотивационный. Недавно слышала невероятную историю о мужчине из Латвии, который взял отпуск за свой счет, арендовал микроавтобус и неделями возит гуманитарную помощь на границу Украины с Польшей — и, чтобы не скучать в дороге, слушает аудиокниги, до которых раньше не доходили руки.

Последнее, о чем хочу еще раз сказать.

Также, как уникален каждый отдельный человек, уникальна комбинация действий и состояний life-war balance.

Силы, ресурсы, жизнестойкость, стрессоустойчивость, жизненная ситуация, здоровье, ценности — это и многое другое составляет нашу уникальную резильентность, и наши уникальные способы поддерживать баланс.

Не стоит грести всех под одну гребенку, что-то требовать и осуждать «слабачков в кофейнях». У нас разные точки отсчета. Многие помогают тихо. Кто-то может дать лишь немногое. Кто-то сейчас в таком эмоциональном или физическом минусе, что его в самом деле лучше не трогать. Не все герои. Но каждый на своем месте может что-то свое.

Поменьше осуждения, побольше благодарности и заботы о себе. Потому что поддержание life-war balance становится обязательной составляющей нашей жизни.

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