Не откладывая до победы. Как продолжать жить, несмотря на войну

Мы не приучены ценить время, и это существенно ухудшает наши перспективы жить лучше в будущем

Война — время серьезных трансформаций, которые касаются не только общества в целом, но и каждой отдельной личности. И этапы этих трансформаций очень связаны с наличием у нас ресурсов и умением эти ресурсы распределять. Когда ресурсов не хватает, мы можем реагировать по-разному: судорожно их накапливать, суетится и создавать ажиотаж, экономить и даже откладывать свою жизнь на потом. Проблема только в том, что это «потом» может не наступить, или отложенное может «испортиться», перестать радовать, не дать того эффекта, который мы от него ждем, привести к разочарованиям.



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Синдром отложенной жизни был впервые замечен еще в девятнадцатом веке у английских колонизаторов, которые считали, что их настоящая жизнь начнется тогда, когда они вернутся на родину. Этот же феномен был обнаружен и после Второй мировой войны, когда люди откладывали свою жизнь до наступления условного «светлого будущего», которое ассоциировалось с достатком, миром и благополучием. На мой взгляд, это было связано с тем, что в кризисных условиях люди очень переживают за свои ресурсы и чаще стремятся их экономить, нежели восстанавливать. А если их теперешнее положение является неким марафоном с необозначенной датой окончания, то они пытаются эту условную дату найти и обозначить, создать себе некий дедлайн. Такие люди уверены, что именно достигнув эту точку Х, смогут зажить по-настоящему, а до тех пор — это не жизнь, а ожидание жизни. Но жизнь не имеет пауз, она течет независимо от наступления войн, пандемий и времен года. Ее не получается переждать или отодвинуть на время.

В нашей теперешней ситуации точкой Х, конечно же является наша Победа. Мы ждем ее, насколько можем — приближаем, но все равно внутри этого пространства как будто запрещаем себе жить.

Нет лучших лет, есть более или менее продуктивные

Самое важное сейчас понять, что война — это не спринт, как мы надеялись, а все-таки марафон, а значит, нам все же придется установить новые дедлайны, отодвинув время Х. Но жить внутри этого времени нужно! Сейчас уже очевидно, что мы втянуты в долгий забег, но до сих пор пытаемся думать, что это — короткая дистанция. И это не только ухудшает качество нашей жизни в настоящий момент, но и не дает возможности строить будущее. Спринт требует рывка и точечного напряжения, марафон — умения сохранять и распределять энергию и ресурсы на долгое время. А наши ресурсы не бесконечны.

Чем мы располагаем в качестве ресурса?

1. Физическое здоровье. Если мы живы и здоровы — мы уже имеем самый важный ресурс. Необходимо сохранить его — не рисковать, не транжирить, беречь. Забота о физической безопасности — первоочередная задача. Жизнь — невосстанавливаемый ресурс. Но жить важно полноценно.

2. Психическое здоровье. Для того, чтобы иметь силы работать, любить, общаться и при этом радоваться жизни, нам необходимо психологическое здоровье. Психологический ресурс — это то, что позволяет нам двигаться дальше, та опора, которая дает возможность удовлетворить свои жизненные потребности, создает моральные установки и делает нас хорошими людьми. Этот ресурс сейчас подвержен сильным атакам как снаружи, так и изнутри. То, что было для нас важным, претерпело сильные изменения, иногда — необратимые. Вера пошатнулась, друзья изменились, справедливость, кажется, уже не существует. И сейчас важно найти опору. Она есть и внутри нас и, надеюсь, вокруг найдутся люди, на которых можно опереться, с которыми можно отрефлексировать происходящее.

3. Деньги. Важный ресурс, который, как ни странно, у нас принято обесценивать, мол, «не в деньгах счастье» и «за деньги нельзя купить здоровье/счастье/любовь». Но пока ни у кого не получилось выжить, например, без еды, которая тоже стоит денег. Деньги дают нам возможность восстанавливать другие ресурсы — пищу, одежду, физическое здоровье и благополучие. Деньги в современном мире обеспечивают первую ступень пирамиды Маслоу, без которой двигаться вверх никак не получается. Поэтому тревожиться за отсутствие этого ресурса — совершенно нормально, если это не перерастает в болезненные формы накопления того, чем вы не пользуетесь, или в тот самый синдром отложенной жизни. В периоды войн всегда есть риск потери материальных ресурсов, и нам от этого становится очень страшно. Всем. Мы начинам или неразумно накапливать, или излишне экономить. Тревога перерастает в панику, паника — в желание замереть и ждать. А дальше — стагнация. В этой ситуации важнее научиться просить о помощи и использовать доступные ресурсы, которые предлагают другие люди.

4. Время. Невероятно важный ресурс, который, как и жизнь, не восстанавливается. Но именно его мы тратим легче всего, откладывая жизнь на потом. Мы не приучены ценить время. Это обидно и больно. И это существенно ухудшает наши перспективы жить лучше в будущем и не дает возможность ощутить радость жизни сейчас. Здесь важно сказать, что беречь время — это значит наполнять его жизнью, а не просто проживать в ожидании. Наполнять жизнью — значит замечать то, что происходит вокруг, находить то, чему можно радоваться, планировать, искать возможность работать, приносить пользу и общаться с людьми — то есть вкладывать в единицу времени максимум содержания. Многие жалуются, что они могут «утратить лучшие года», пока идет эта война. Утратить лучшие года? Да любые года терять понапрасну — плохо. Нет лучших. Есть более или менее продуктивные. И они не определяются возрастом. Точнее, определяются не только ним.

Вот и выходит, что когда все эти ресурсы исчерпаны, нам становится страшно, и мы стараемся сделать все, чтобы их сохранить. Но если мы думаем, что война скоро закончится, мы не планируем будущее, не сохраняем ресурсы и, что самое главное, не пытаемся их восстановить. Мы наоборот, замираем и ждем окончания этого дискомфорта. И что тогда? Ресурсы закончатся, а сил, к примеру, работать, не будет.

Поэтому я считаю нужным начинать что-то делать для будущего. Если уже понятно, что война — это марафон, значит, нужно продолжать жить, а не ждать. Ждать — это терять такой важный ресурс, как время, а ведь нам его никто не подарит, как джавелины. Да, возможно очень не хватает именно психологических ресурсов, но если видеть цель — они появляются. А наша цель — это наше благополучие, наша стабильность и процветание Украины. Мы всегда стараемся создать свое собственное украинское хюгге везде, где бы ни находились. Для себя, для своей семьи, для коллектива, для детей. Поэтому, где бы мы ни были сейчас — за границей или в Украине — давайте начнем строить нашу жизнь. Только давайте делать это не по формуле «жизнь ведь продолжается». В ней есть подвох, и если убрать слово «ведь», станет значительно лучше. Это лишнее слово очень меняет наше отношение к жизни, потому что оно продуцирует чувство вины. Так же, как неуместное слово «зато». Мы живем для себя, и немного гедонизма можно себе позволить даже сейчас.

Создавайте, стройте то, что сделает вашу жизнь комфортной. Как муравьи, чей муравейник разрушен, начинают его сразу же отстраивать. Не ждите. Не откладывайте жизнь.

Берите пример с природы. Кстати, эта весна тоже очень долго раскачивалась и никак не могла «наступить». Как будто ждала разрешения. Но она пришла. И нам надо жить. Нам не нужно для этого ничьего разрешения.

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