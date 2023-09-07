Что нужно знать, чтобы жить полноценной жизнью
Марк Мэнсон: «Спросите себя, какие проблемы вам нравится решать» (Фото:GeorgeRudy/Depositphotos)
Как правило, чем неприятнее что-либо слышать, тем полезнее услышанное
Не каждый может стать астронавтом или супермоделью. Но вы можете жить полной жизнью, если правильно усвоите некоторые основы.
Явные признаки того, что вы живете счастливой и полноценной жизнью
Вы знаете свои ценности
Вы делаете не то, что кажется увлекательным, а то, что соответствует вашим ценностям. Увлеченность не поможет продолжать, когда начнется сложный период. Но если вы считаете ценным то, что делаете, то будете видеть в этом смысл, даже когда станет тяжело.
Вы получаете удовольствие, решая стоящие перед вами проблемы
Если вас пугает вопрос о ценностях, просто спросите себя, какие проблемы из тех, что терпеть не могут другие люди, вам нравится решать. Это и есть то, что вы цените.
Если вы выбираете правильные проблемы, вы выбираете правильные ценности.
Вы делаете то, что у вас хорошо получается
Понимание своих ценностей поможет вам правильно выбрать свое дело, но если вы хотите жить полной жизнью, нужно еще и достичь в этом деле мастерства.
Если вы будете хорошо справляться с тем, чем занимаетесь, вы будете получать от этого удовольствие. Не тратьте время на то, что ненавидите.
Вы сконцентрированы на чем-то большем, чем вы сами
Вы нашли проблему, на решение которой хотите потратить всю оставшуюся жизнь, и знаете, что добьетесь в этом успеха. Но если это проблема, в решении которой мир не нуждается, никто не обратит особого внимания. Всегда делайте нечто большее, чем вы сами.
Пять величайших жизненных парадоксов
1. В основе любого улучшения лежит тысяча крошечных неудач, а масштаб вашего успеха зависит от того, сколько раз вы в чем-то потерпели провал.
2. Избегание страданий — это одна из разновидностей страдания. Избегание борьбы — это борьба. Сокрытие чего-то постыдного постыдно само по себе.
3. Как правило, чем неприятнее нам что-либо слышать, тем полезнее для нас услышанное. Эмоциональное сопротивление прямо пропорционально глубине.
4. Представление о прогрессе часто является врагом реального движения вперед.
5. Единственная константа — это перемены. Единственное, что стабильно — нестабильность.
Перевод NV
Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net
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