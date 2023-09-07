Что нужно знать, чтобы жить полноценной жизнью

Как правило, чем неприятнее что-либо слышать, тем полезнее услышанное

Не каждый может стать астронавтом или супермоделью. Но вы можете жить полной жизнью, если правильно усвоите некоторые основы.



Явные признаки того, что вы живете счастливой и полноценной жизнью

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Вы знаете свои ценности

Вы делаете не то, что кажется увлекательным, а то, что соответствует вашим ценностям. Увлеченность не поможет продолжать, когда начнется сложный период. Но если вы считаете ценным то, что делаете, то будете видеть в этом смысл, даже когда станет тяжело.

Вы получаете удовольствие, решая стоящие перед вами проблемы

Если вас пугает вопрос о ценностях, просто спросите себя, какие проблемы из тех, что терпеть не могут другие люди, вам нравится решать. Это и есть то, что вы цените.

Если вы выбираете правильные проблемы, вы выбираете правильные ценности.

Вы делаете то, что у вас хорошо получается

Понимание своих ценностей поможет вам правильно выбрать свое дело, но если вы хотите жить полной жизнью, нужно еще и достичь в этом деле мастерства.

Если вы будете хорошо справляться с тем, чем занимаетесь, вы будете получать от этого удовольствие. Не тратьте время на то, что ненавидите.

Вы сконцентрированы на чем-то большем, чем вы сами

Вы нашли проблему, на решение которой хотите потратить всю оставшуюся жизнь, и знаете, что добьетесь в этом успеха. Но если это проблема, в решении которой мир не нуждается, никто не обратит особого внимания. Всегда делайте нечто большее, чем вы сами.

Пять величайших жизненных парадоксов

1. В основе любого улучшения лежит тысяча крошечных неудач, а масштаб вашего успеха зависит от того, сколько раз вы в чем-то потерпели провал.

2. Избегание страданий — это одна из разновидностей страдания. Избегание борьбы — это борьба. Сокрытие чего-то постыдного постыдно само по себе.

3. Как правило, чем неприятнее нам что-либо слышать, тем полезнее для нас услышанное. Эмоциональное сопротивление прямо пропорционально глубине.

4. Представление о прогрессе часто является врагом реального движения вперед.

5. Единственная константа — это перемены. Единственное, что стабильно — нестабильность.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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