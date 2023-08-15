Замедляет старение мозга. Чем полезен дневной сон

Даже пяти минут достаточно, чтобы ощутить благотворный эффект

Совместно с Валентиной Паз, психологом, младшим научным сотрудником Университетского колледжа Лондона, и Хассаном Дашти, анестезиологом, преподавателем Гарвардского университета



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Сон играет важную роль в поддержании здоровья мозга — именно поэтому людям рекомендовано спать не менее 7−9 часов в сутки. Из-за проблем со сном человек может, к примеру, испытывать больший стресс. Причина в том, что нехватка сна активирует стрессовую реакцию организма, которая влияет на различные системы мозга и тела. Это может повлечь за собой стрессовые расстройства.

Полезен для мозга и дневной сон — исследования показывают, что даже вздремнув на короткое время (от 5 до 15 минут) можно