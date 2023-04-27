Самая важная деталь. Как быстро сформировать новую привычку

Лео Бабаута: «Выработать новую привычку не так уж сложно» (Фото:Nathan Cowley/Pexels)

Вам нужно устранить главный камень преткновения

Выработать новую привычку, например, медитировать, вести дневник или заниматься спортом, не так уж и сложно — если рассматривать на самом элементарном уровне, то вы просто привязываете привычку к триггеру, уже существующему в вашей жизни, начинаете с малого и находите способы напоминать себе о ней и в самом деле ее придерживаться.



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Но это превращается в гораздо более тяжелое и мучительное испытание, потому что:

— мы ощущаем внутреннее сопротивление;

— мы поддаемся этому сопротивлению;

— в результате нам становится стыдно за себя;

— мы придаем этому большое значение, разочаровываемся и позволяем этому перечеркнуть все наши усилия.

Судя по моему опыту, почти все через это проходят. Никому не удается избежать этой ловушки.

Так что же нам с этим делать? Можно заметно упростить задачу