Подход, который изменит вашу жизнь. Как стать новой лучшей версией себя

Являются ли ваши привычки частью вас?

Избавиться от старой привычки или выработать новую предельно просто, если говорить о шагах, которые для этого требуются: определите свой триггер, и когда он срабатывает, делайте то, что хотите сделать своей новой привычкой, снова и снова. Напоминайте себе, что вы должны это делать. Вознаграждайте себя за это.



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Однако эта простота обманчива: в ряде случаев физическая тяга и, даже чаще, психологические стереотипы не дают нам изменить существующие шаблоны.

С физической тягой справиться не так сложно: если вы в течение недели сможете держаться подальше от старой привычки (например, от сигарет), эта тяга угаснет. Гораздо сложнее изменить мысленные установки. Наше представление о нас самих включает в себя и наши старые привычки (курильщик, любитель определенной пищи и так далее), поэтому мы формируем уйму мысленных установок, которые заставляют нас поддерживать этот образ.

Отбросьте старые представления о себе

Но вот подход, который полностью изменит вашу жизнь: станьте своей новой привычкой.

Давайте рассмотрим конкретный пример:

1. Вы хотите бросить курить (или перестать постоянно просматривать новости в телефоне и так далее)

2. Вам сложно это сделать, потому что когда вы испытываете стресс, вам хочется курить. Это ваш механизм психологической адаптации. Таковы ваши представления о себе.

3. Вместо этого, скажите себе: «Я, человек, который для того, чтобы успокоиться, медитирует или выходит пройтись». Представьте как можно отчетливей эту новую версию себя и то, насколько здоровой и бодрой она себя чувствует.

4. В следующий раз, когда столкнетесь со стрессом и почувствуете желание закурить, просто напомните себе, кто вы теперь. Вы — человек, который успокаивается с помощью медитации или прогулки.

5. В самом деле станьте этим человеком, медитируя или отправляясь на прогулку всякий раз, когда испытываете стресс. Ваш мысленный образ вас самих изменится, и курение больше не будет рассматриваться в качестве возможного варианта.

Именно так бросил курить я сам: перестал считать себя курильщиком, и за последние 16 лет у меня даже мысли не возникало закурить под влиянием стресса.

Точно так же я перешел на вегетарианскую, а затем веганскую диету: меня больше не привлекала сама идея есть мясо или другую животную пищу, потому что нынешнему мне это было не свойственно. Я проделывал это снова и снова: начинал считать себя тем, кто ведет активный образ жизни, ест цельную растительную пищу, медитирует, является любящим отцом и мужем, создает что-то ценное.

Измените ваше самовосприятие. Отбросьте старые представления о себе. Станьте новой версией себя.

Не держитесь за старые стереотипы

Мысленные шаблоны, которые не дают нам отказаться от старых привычек, связаны с нашими прежними представлениями о себе.

Вот несколько примеров:

— Я волнуюсь, и поэтому сейчас можно выкурить одну сигарету, брошу позже

— У меня гости, и поэтому сейчас можно поесть вредной еды, это особый случай

— Не обязательно садиться писать прямо сейчас, я могу сделать это завтра, сегодня есть более срочные дела

— Во всем виноваты другие, это они портят мне жизнь

— Помедитирую чуть позже, сначала полистаю соцсети в телефоне

— За пару дней привычка еще не выработалась, не хочу думать об этом прямо сейчас

Ни в одном из этих стереотипов нет ничего плохого. Но мы можем заметить, что они заставляют нас придерживаться старой линии поведения.

Если мы хотим от них избавиться, нам нужно разрушить прежние представления о себе. И сформировать новые.

Создайте новую версию себя

Если вы считаете себя человеком, который ежедневно занимается спортом, сидеть на месте несколько дней подряд — не для вас. Вы встаете и двигаетесь.

Если вы считаете себя тем, кто ест с состраданием, мясо — не ваш вариант. Вы выбираете растительную пищу.

Если вы считаете себя добрым, кричать на детей для вас неприемлемо. Вы окружаете их любовью.

Какой новой версией себя вы хотели бы стать?

Представьте эту новую версию в своем воображении. Почувствуйте, каково быть таким человеком. Это акт творчества, работа фантазии.

Создайте эту новую версию себя. Как она себя чувствует, как ведет себя, как реагирует на стрессы и сложные ситуации?

А теперь станьте этим человеком. Станьте той новой личностью, которую вы мысленно создали.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена.

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