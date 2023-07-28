Чтобы избежать развода. Пять вещей, которые важно учитывать при выборе партнера

Если мы изначально выбираем неудачный вариант, развод практически неизбежен, и мои 45 лет работы с парами в качестве психотерапевта это подтверждают

За последние годы уровень разводов в первых браках снизился: с 9,7 на 1000 женщин в 2011 году до 6,9 в 2021 году. Отчасти это связано с тем, что уменьшилось и количество браков: молодые люди женятся или выходят замуж в более позднем возрасте или вообще никогда этого не делают — 16,3 брака на 1000 женщин в 2011 году против 14,9 в 2021 году. При этом эксперты считают, что причины, по которым распадаются семьи, остаются прежними: трудности в общении, финансовые проблемы, сексуальная несовместимость, неверность, физическое и эмоциональное насилие и множество других.



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В то же время, я обнаружил — и заявлял об этом уже множество раз — что основной причиной развода является брак. И хотя это может звучать как шутка, на самом деле в распаде супружеских отношений виноват, прежде всего, наш выбор партнера для их создания. Если мы изначально выбираем неудачный вариант, развод практически неизбежен, и мои 45 лет работы с парами в качестве психотерапевта это подтверждают. Вот почему было бы полезнее выяснить, как можно избежать той катастрофической ошибки, которая причинит сильную боль, обойдется в огромное количество денег и оставит в семье эмоциональный шрам на многие поколения.

1. Ответственность. Крайне важно выбрать партнера, способного взять на себя свою долю ответственности за любые трудности в отношениях. Большинство пар, которые приходят на консультации, обвиняют друг друга в существующих проблемах, хотя почти всегда для того, чтобы разрушить отношения, нужны двое.