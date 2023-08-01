На пороге сложного решения. Как выбрать будущую профессию для ребенка

Екатерина Гольцберг: «Выбор должен быть не тогда, когда ребенок поступает в вуз, а гораздо раньше» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Прямо в начале скажу страшное: профориентации не существует

Конечно, все родители мечтают о той сортировочной шляпке Годрика Гриффиндора, которая высокоточно направит ребенка в Гриффиндор или Слизерин, согласно способностям и талантам. При этом учтет пожелания ребенка, полноценно раскроет его характер и осуществит детские мечты родителей, которые сами почему-то не стали балеринами или пилотами болида. Вот был бы идеальный мир для родителей — никакой ответственности за выбор никто, кроме болтливой шляпки, не несет. Но нечего скрывать — в реальной жизни профориентация выглядит очень похоже: все пытаются угадать, где ребенку будет лучше, но шляпка обычно молчит. И когда уже сам ребенок пытается выдать искреннее: хочу быть барабанщиком в рок-группе или мастером тату, родители сразу единогласно провозглашают: «Нет, не угадал!»

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То есть в том виде, в котором ее хотят получить современные родители, профориентации уже давно не существует и, к счастью, не будет существовать. Что же делать с этим нелегким выбором профессии ребенку и как не потерять здравый смысл в поисках лучшего образовательного учреждения родителям? Давить на ребенка или оставить его в одиночестве с этим экзистенциальным выбором? Вечные гамлетовские вопросы.

А вот самих подростков профориентация вообще не беспокоит:

— Где ты хочешь работать?

— Я? Хочу? Работать?

Это вполне реальный диалог из моей практики.

Нет, конечно, дети хотят выбрать дело, чтобы зарабатывать деньги, но выбирают они его не так, как это делали мы, их родители. И мы должны это учитывать.