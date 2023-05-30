Когда не удается выспаться. 11 вещей, которые помогут предотвратить истощение

Нам важно «отработать» адреналин и кортизол

Вчера отвечала на вопрос, что именно сейчас мне помогает уберечься от истощения, и сама удивилась, что написала аж 11 пунктов, хотя времени и возможностей восстановиться сейчас почти нет. То, что описала, практически не занимает времени и не требует никаких финансовых затрат. Все сгруппировано по уровням: тело, мысли, эмоции, поведение и духовный уровень (мысли, эмоции и поведение будут связаны).



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Тело

1. В любой момент в течение дня, когда есть возможность, я стараюсь прилечь. Не сесть, а просто полежать. Или развалиться в кресле на 5, 10, 30 минут. Даже без сна — настраиваю тело на отдых. Лежу с закрытыми глазами и сканирую тело. Если чувствую где-то напряжение, дыханием расслабляю. Особенно наблюдаю за тем, чтобы вся поверхность спины, ягодиц, ног, пятки на самом деле касалось дивана или кресла. Иногда мышцы так напряжены, что как будто зависаешь над поверхностью. А порой я просто касаюсь лица, чтобы расслабить мышцы. И делаю одно-два упражнения для глаз.

Вода необходима для стабилизации работы нервной системы

2. Пью воду. Напоминаю себе. Вода нужна для стабилизации работы нервной системы. Маленькими глотками.

3. После отбоя тревоги я начинаю двигаться — иду по селу, если ребенок рядом, бегаю с ним. Сегодня после тревоги в Киеве ходила несколько раз по лестнице — с пятого на первый этаж и обратно. Нам важно «отработать» адреналин и кортизол. И съедаю что-то с контрастным вкусом, чтобы оживиться.

4. Стараюсь уложиться спать пораньше, чтобы осталось хоть немного времени на отдых (хотя это и не очень удается).

Мысли/поведение

5. Я сама себя спрашиваю: «Как ты, Света?». Когда мы что-то можем сформулировать, наш опыт становится более осознанным и приемлемым.

6. Пишу — записываю мысли, наблюдения, рефлексии, свои реакции. Когда мне не с кем поговорить и получить поддержку, я говорю со своей внутренней «мудрой частью».

7. Смелее говорю «нет». Чтобы хоть немного дозировать нагрузку.

Эмоции/поведение

8. В течение дня готовлю что-то для себя — вкусный чай, или кофе без кофеина (чтобы не стимулировать еще больше), или листочки мяты с лимоном. Читаю стихи, смотрю на цветы.

9. Обязательно хожу по селу и сознательно замечаю то, что изменилось в саду, на улице, что расцвело (восстанавливаю контакт с реальностью). Украшаю дом — салфетки, цветы. Собираю «бусины жизни».

10. Мы каждый день, хоть по 5 минут, разговариваем с одной дорогой моей подругой. А с другой переписываемся хоть несколькими предложениями. И эти разговоры для меня крайне важны.

Духовный уровень

11. У меня есть медитативные практики, которые помогают уже много лет. Но это может быть и молитва, и майндфулнес, и просто благодарность.

Нет универсальных рецептов. А вдруг что-то из моего списка сможет помочь.

Текст публикуется с разрешения автора

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