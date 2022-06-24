Узнайте правду. Три вопроса, позволяющих выявить обман

Это надежный способ выяснить, насколько с вами честны

Следователи по уголовным делам используют различные следственные методы, чтобы выяснить, насколько правдивы чьи-либо слова. С помощью прямых вопросов не всегда удается установить истину, поэтому они выработали альтернативные приемы допроса, позволяющие определить, честен ли с ними допрашиваемый.



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Вместо того, чтобы спрашивать напрямую, следователи стали применять для проверки правдивости ряд косвенных оценочных вопросов. Это ненавязчивые вопросы, не связанные напрямую с действиями, являющимися предметом допроса. Опыт показывает, что на один и тот же оценочный вопрос честные люди и обманщики, как правило, отвечают по-разному. Недавно исследователи изучили эффективность тех оценочных вопросов, которые задают сотрудники правоохранительных органов, и подтвердили, что это надежный способ выяснить, насколько с вами честны.

Оценочные вопросы, приведенные ниже, обычно используются следователями по уголовным делам, но их можно адаптировать для проверки правдивости людей в самых разных ситуациях, связанных с нечестным поведением.

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