Узнайте правду. Три вопроса, позволяющих выявить обман
Джек Шафер: «Оценочные вопросы помогут отсеять невиновных» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Это надежный способ выяснить, насколько с вами честны
Следователи по уголовным делам используют различные следственные методы, чтобы выяснить, насколько правдивы чьи-либо слова. С помощью прямых вопросов не всегда удается установить истину, поэтому они выработали альтернативные приемы допроса, позволяющие определить, честен ли с ними допрашиваемый.
Вместо того, чтобы спрашивать напрямую, следователи стали применять для проверки правдивости ряд косвенных оценочных вопросов. Это ненавязчивые вопросы, не связанные напрямую с действиями, являющимися предметом допроса. Опыт показывает, что на один и тот же оценочный вопрос честные люди и обманщики, как правило, отвечают по-разному. Недавно исследователи изучили эффективность тех оценочных вопросов, которые задают сотрудники правоохранительных органов, и подтвердили, что это надежный способ выяснить, насколько с вами честны.
Оценочные вопросы, приведенные ниже, обычно используются следователями по уголовным делам, но их можно адаптировать для проверки правдивости людей в самых разных ситуациях, связанных с нечестным поведением.
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