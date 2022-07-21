Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным

Это довольно простая система, но таким образом вы каждый день будете приближаться к главной цели

Многие из тех, с кем я общаюсь, недовольны собственной способностью справляться с делами. Им кажется, что они тратят уйму времени впустую, так толком и не делая ничего по-настоящему важного.

Видео дня

Мне нравится играть с идеей «потрясающе продуктивного дня».

Это обширная тема, которая, пожалуй, заслуживает целой книги, но сейчас я изложу некоторые ключевые принципы и методы.

Если вы сможете им следовать — пусть и небезукоризненно, то по мере практики ваша продуктивность кардинально изменится. Эти принципы и методы просты и эффективны, но они потребуют от вас безраздельной приверженности.

Приступим.

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