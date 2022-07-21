Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным
Лео Бабаута: «Выработайте привычку сосредотачиваться» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Это довольно простая система, но таким образом вы каждый день будете приближаться к главной цели
Многие из тех, с кем я общаюсь, недовольны собственной способностью справляться с делами. Им кажется, что они тратят уйму времени впустую, так толком и не делая ничего по-настоящему важного.
Мне нравится играть с идеей «потрясающе продуктивного дня».
Это обширная тема, которая, пожалуй, заслуживает целой книги, но сейчас я изложу некоторые ключевые принципы и методы.
Если вы сможете им следовать — пусть и небезукоризненно, то по мере практики ваша продуктивность кардинально изменится. Эти принципы и методы просты и эффективны, но они потребуют от вас безраздельной приверженности.
Приступим.
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