В новой реальности. Как противостоять хаосу

Елена Любченко: «Сядьте и спокойно подумайте, какой сценарий развития событий будет для вас наихудшим» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Этот инструмент полезен не только во время войны

Почти все консультации киевлян на этой неделе начинались примерно так: «Снова зима, снова надеваю тот пуховик, Лена, опять надо куда-то уходить из дома, опять ничего не понятно, что будет дальше с нашей жизнью…»



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Давайте попробуем с этим разобраться.

Ок, я не очень понимаю в энергетике, не могу вам посоветовать приборы обогрева, и ок, я знаю, что рекомендация «не психуй» не работает, когда элементарно холодно. Сначала — согрейся, потом — «не психуй».

Но. Я знаю кое-что (на самом деле много) о признаках новой реальности, которую изучают, анализируют — и находят инструменты адаптации. Вот этим могу поделиться.

Главным признаком новой реальности единогласно признана «хаотичность».

Наличие плана Б снижает тревожность на 80%

Исследование поведения и конструктивных адаптивных стратегий в хаосе началось еще задолго до начала войны, потому что хаотичность, непредсказуемость и скорость перемен — это тренды последнего времени.

А мы с вами сейчас оказались на пике хаоса, потому что во время кризиса (война — острейший кризис) все тренды и тенденции, которые присутствовали в обществе, обостряются.

Так что действительно работает, когда обстоятельства непредсказуемы и царит хаос?

Сценарное прогнозирование. Например, инструмент «План Б».

Сядьте и спокойно подумайте, какой сценарий развития событий будет для вас самым плохим?

Не сдерживайте воображение: чем больше ужасающих деталей вы вспомните или придумаете, тем легче вам будет потом. Вот так феноминально работает этот инструмент.

Когда обнаружили самое страшное, спокойно продумайте, что вы можете сделать, чтобы снизить вред? Купить, запастись, переехать, отправить детей, обратиться к друзьям, родственникам, фонду и тому подобное?

Максимально подготовьтесь, чтобы при необходимости воспользоваться планом Б.

На вид это рутинные действия, логичные, когда ситуация хрупкая. Но исследования доказывают, что только 25% людей сознательно прибегают к ним. Остальные реагируют, когда уже поздно, доминирует паника, все не продумано, случаются когнитивные ошибки, нервные срывы и т. д.

Кроме того, как говорила моя бабушка: «Пусть не понадобится — мне так спокойнее!» И это святая правда. Наличие плана Б снижает тревожность на 80%, улучшает гормональный фон.

Только потому, что у вас есть условный запасной термос с кипятком, у вас улучшается качество жизни в течение недель, когнитивные реакции становятся более рациональными и конструктивными, появляется уверенность и нормированность жизни.

Хочу добавить, что этот инструмент полезен не только во время войны, но и в любой кризис, увеличение которых футурологи прогнозируют в геометрической прогрессии.

Текст публикуется с разрешения автора

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