Четыре простых шага. Как измениться к лучшему

Марк Мэнсон: «Представьте того, кем вы хотите стать» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)

Рост — это по определению болезненный процесс

Невозможно нарастить мышцы, не нагрузив их более тяжелым весом. Невозможно развить эмоциональную устойчивость, не пройдя через тяжелые испытания и потери. Невозможно отточить свой ум, не бросив вызов собственным убеждениям и суждениям.

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Чтобы изменить и улучшить свою жизнь, вам нужно разрушить часть себя и заменить ее новой, лучшей частью. Поэтому рост — по определению болезненный процесс.

Три вещи, которые нужно знать о переменах:

1. Перемены не всегда линейны. Бывают всплески и плато, а иногда вы возвращаетесь к отправной точке, и урок приходится проходить заново.

2. Определенные изменения возможны всегда, полное преображение невозможно ни при каких обстоятельствах. Вы никогда не сможете полностью оставить прошлое в прошлом.

3. Не всем и не всегда будет нравиться то, кем вы стали, и вас не все и не всегда будут поддерживать.

Как измениться (за четыре простых шага)

Шаг 1. «Кем я хочу стать?» Нарисуйте в своем воображении того, кем вы хотите стать в будущем. Как вы выглядите? Чем вы занимаетесь? Как вы себя ведете?

Шаг 2. «Какие модели поведения соответствует тому, кем я хочу стать?» Разбейте это представление о себе в будущем на 3−4 простые модели поведения. Какие это будут модели?

Шаг 3. «Какие простые действия я могу совершить в настоящее время, чтобы воплотить эти модели поведения?» Разбейте эти модели на базовые действия, которые вы можете выполнить сегодня.

Шаг 4. «Как создать силы, которые облегчат ежедневное повторение этих действий?» Сформируйте в своем окружении системы и силы, благодаря которым вы гарантированно станете повторять эти действия изо дня в день.

Самые радикальные изменения наших взглядов зачастую происходят после того, как мы переживаем самых тяжелые моменты. Как бы ни отвратительно было это признавать, наш самый значительный рост обычно следует за самой мучительной болью.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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