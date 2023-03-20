Лучшая версия себя. Что влияет на самооценку и уверенность в себе

Обращайте внимание на невербальное поведение

Бути в балансі — це те, чого хочеться досягти. Ви тільки уявіть, що приблизно 70% людей, вважають, що всі їх успіхи пояснюються лише тим, що їм пощастило. Все завдяки тому, що вони опинилися в правильному місці в правильний час, а не тому, що багато працювали. Можливо, серед цих людей і ви? В психології є навіть таке поняття «синдром самозванця», що описує цей процес. Синдром самозванця впливає на впевненість в собі.

Видео дня

Протилежна ситуація — ефект Даннінга — Крюґера, коли людина занадто пихата та зухвала, вважає себе найталановитішою та найрозумнішою і концентрується лише на собі. Це теж крайність, яка призводить до проблем та руйнує цілі системи.

Важливо віднайти баланс. Вміти справляти гарне враження на людей, при цьому працювати над собою, підвищуючи свою експертність, та конструктивно опрацьовувати зворотний зв’язок від оточення.

Що впливає на впевненість?