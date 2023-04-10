Самое ценное богатство. Четыре маленьких шага к здоровью

Начните это делать именно сейчас

В продвинутом XXI веке, как и пять тысяч лет назад, самым ценным богатством остается здоровье.



К сожалению, никакие технологии, никакие деньги мира не способны восстановить здоровье, когда оно потеряно: мы знаем множество историй, когда, имея все, люди не могли купить здоровье, Стив Джобс тому пример.

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Здоровье — это не разовая сумма денег и не счета, которые вы платите в дорогих клиниках, а много маленьких шагов и ежедневного труда.

Мы иронизируем по поводу так называемого здорового питания, потому что «сколько там той жизни». Пьем алкоголь, потому что, видите ли, у нас стресс, курим, потому что «ничего не могу с этим сделать».

Что можно кушать сырым — кушайте сырым

Мы считаем, что пробежка или два часа, отданные физическим нагрузкам, включая сбор, это трата ценного времени, которое можно использовать с большей пользой, чем сгибать-разгибать руки и ноги. И убеждаем себя, что чувствуем себя посвежевшими даже после пяти часов сна.

А когда что-то с нами или нашими близкими случается, когда угроза здоровью и жизни серьезная, то сразу оказывается, что неважно все, кроме того что мы называем здоровьем.

Я много лет работала с тяжелыми пациентами, в отделении интенсивной терапии, с послеоперационными больными, и точно скажу, что большинство их состояний можно было избежать.

Именно сейчас, когда вы живы, начните делать эти маленькие шаги.

— Если не привыкли двигаться, утром пройдитесь быстрым шагом на открытом воздухе.

— Ешьте каждый день свежие овощи и зелень, орехи, ягоды. Ешьте родное украинское и не ведитесь на заморские «суперфуды». Питайтесь просто, что можно кушать сырым — кушайте сырым. Не жарьте. Иногда вообще не ешьте, это тоже полезно.

— Нагружайте свое тело движением. Движение «ремонтирует» все поломки в обмене веществ, защищает от множества болезней, добавляет здоровые годы к жизни.

— Берегите голову, свой мозг. Одним из лучших отдыхов для него является 7−8-9-часовой сон (у всех разные потребности). Без телевизора, света и экрана телефона.

Здоровье каждого из нас — это пазл из миллионов других пазлов в прочности нашей страны. Как наши воины защищают Украину, так и мы будем защищать наше здоровье. Я верю, что Украина когда-нибудь станет одной из голубых зон мира, страной не только воинов, но и долгожителей.

Текст публикуется с разрешения автора

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