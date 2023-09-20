Отвага и сила. Чему меня научили украинские дети

Елена Розвадовская: «Дети научили меня тому, что нет ничего невозможного» (Фото:dobra_kobra/Depositphotos)

Несмотря на то, через что дети проходят в связи с российской агрессией, их голоса звучат не только страхом, но и силой

В далеком 2015-м Оля (имя изменено) сбежала из оккупации. «Я впервые ощутила горечь несвободы… Меня разрывало! Так начался мой бунт, который длился около года и завершился моей победой», — это цитата из ее письма.



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Помню, как я стояла в пустом поле и ждала Олю, потому что помогала организовывать тот побег. Девочке тогда было 15. Сегодня она начала карьерный путь журналистки и помогает таким же детям, работая в нашем фонде Голоса детей.

Я почти девять лет занимаюсь защитой и помощью детям войны. И с тех пор каждый день вижу разлученные войной семьи, потерю ребенком дома, родственников или родителей, ранения детей от мин и боеприпасов, невозможность учиться из-за боевых действий или уничтожения школы, постоянную потребность в детских психологах.

Но несмотря на то, через что дети проходят в связи с российской агрессией, их голоса звучат не только страхом, но и силой. Вот чему они меня научили.

Даже когда трудно — продолжать идти

Двадцатилетнему Максиму вместе со своим 6-летним братом пришлось выходить пешком из Мариуполя. Мама осталась с лежачей бабушкой. Не было денег, но обстрелы города усиливалась, поэтому не было другого выхода, как идти самим. Когда мы с ним познакомились, он уже оформлял опеку над младшим братом.

Добиваться своего

Давайте учиться у украинских детей находить выход из любой ситуации

Наш психолог работает с девочкой Надей (имя изменено), которая вернулась из принудительной депортации на территорию России. Она сирота. Девочку принудительно держали в детском лагере, угрожали и запугивали. Но она таки добилась своего и вернулась ценой невероятных собственных усилий в Украину. «Страх ее не сломал, а помог. Многим взрослым надо поучиться ее целеустремленности», — сказала наша психолог.

Хотеть жить

Для Назара война началась, когда ему было два, сейчас ему уже 11. Как-то он сказал: «Мы мало прожили, хочется пожить еще». Он никогда не сидит без дела. Несмотря на учебу, бальные танцы, театральные представления, мальчик еще и экоактивист: разрисовывает экосумки и поощряет людей пользоваться ими вместо пластиковых.

Что нет ничего невозможного

15-летняя Анна (имя изменено) только недавно вырвалась из оккупированного Энергодара, где ее папа работал на ЗАЭС. О том времени рассказывает: «Я выстроила себе условную стену, за которой спряталась, и жила в survival mode».

Даже в ужасе оккупации Ане удалось найти наш фонд, присоединиться онлайн к нашим занятиям по арт-терапии, творить и проживать свой опыт войны.

Что любая поддержка важна

Американские школьники из Peninsula School District собрали тысячу плюшевых мишек и отправили их детям в Украине. Это была история длиной в год. Когда маленькая Диана из Никополя увидела этого мишку, то утопила в своих объятиях. Она не могла поверить, что где-то за океаном о ней думают и она не забыта.

Дети имели бы полное право обидеться на весь мир, на нас таких занятых, на несправедливость, в которой приходится быстро взрослеть, на обстоятельства, которые не позволяют нормально выспаться или выучить урок.

Если дети в таких условиях демонстрируют такую стойкость, отвагу, силу, то у нас, взрослых, нет никакого права сказать, что мы не имеем инструментов их защитить. Давайте учиться у украинских детей находить выход из любой ситуации. Будьте как Оля, будьте как Анна, Надя, Диана, Назар. Будьте как дети.

Эта колонка написана на основе речи, которую автор произносила во время мероприятия «Борьба за будущее: украинские дети в войне», которое было организовано на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН 19 сентября 2023 года.

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