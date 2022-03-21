Три важные вещи. Изменит ли нас война?

Елена Любченко: «В каких бы ужасных обстоятельствах мы ни оказались, везде находятся те, кто дает опору и поддержку» (Фото:photolikein/Depositphotos)

Не стоит питать иллюзии, что все вдруг повзрослели

Две мысли меня в последние дни заботят.



Первая: война нас всех застала с разным психологическим багажом.

Сейчас мы часто оказываемся перед фактом, что можем опереться только на то, что у нас внутри:

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— на те психологические привычки, которые стали частью нашей личности;

— на нашу жизненную философию;

— наши ценности;

— наши наработанные умения ценить, благодарить и быть связанными с другими;

— нашу осознанность, стойкость, оптимизм;

Другими словами, на нашу личностную зрелость.

От этого уровня зрелости сейчас зависит правильность наших поступков и решений, состояние здоровья (и наше, и наших любимых), наше самоощущение, степень уверенности в жизни. В каких бы ужасных обстоятельствах мы ни оказались, везде находятся как те, кто дает опору и поддержку, так и те, кто жалуется, обвиняет, требует и предъявляет претензии другим и себе. Все это — в зависимости от зрелости и «психологического чемоданчика», с которым мы оказались 24.02 в 5:00.

Вторая мысль: переживаемые горе, ужас и война не меняют людей. Что-то подсвечивают — точно. Проявляют. Проясняют. Дают страшный опыт. Травмируют. Делают что-то понятнее. Но не меняют.

Переживаемые горе и ужас не меняют людей

Потому что, как во все времена, так и сейчас людей меняют:

— решения и поступки;

— внутренняя душевная работа: осознание, рефлексия, переоценка ценностей, обучение, извлечение уроков;

— все, что связано с «душа обязана трудиться». Не у всех на это сейчас есть силы. И очень не у многих на это есть желание.

То, что человек прятался в погребе от бомб, часто дает ужасный опыт страха, наносит травму и калечит психику. Но не обязательно делает человека лучше.

Многие мои клиенты и друзья столкнулись с разочарованием по этому поводу.

«Лена, почему наши братья на западе Украины ломят цены за все, а поляки готовы делиться последним? У нас же у всех горе».

«Почему кто-то считает себя в праве осуждать уехавших из Киева или Харькова? Что они знают?»

«Почему не порадоваться, что мы сейчас в безопасности? Им будет лучше, если мы тоже будем страдать?»

«Ведь солдаты за то и воюют, чтобы мы нормально жили? Откуда зависть?»

«Как можно думать о рейтингах и хайпе, когда кругом такое горе?»

«Почему украинцы обрушивают злобу на украинцев? Это Путин начал войну, его нужно ненавидеть…»

И такого много.

Что сказать. В людях ничего по сути не поменялось. Простите, хотелось бы сказать, что все мы прошли сквозь горнило и стали красавцами, но это не так.

Кто обижался — продолжает обижаться и ныть, что все ему что-то должны.

Кто завидовал и не мог успокоиться, что кому-то хорошо — продолжает.

Кто грызся за власть, греб все под себя, занимался популизмом — продолжает и сейчас. Да, ужасно. Но это факт.

А кто не умел справляться с эмоциями и выливал свои страх, злость и ужас на близких, тот еще и поднажал от стресса и страха.

Поэтому не стоит питать иллюзии, что все вдруг повзрослели, помудрели и стали зрелыми. Как было полно инфантилов, так и осталось.

Получается, важными по-прежнему остаются три вещи:

1. Что делаю я

Старое доброе «заняться собой», своей жизнью, своим выбором, своим вкладом и полезностью, а не рассказывать, что, кому, когда и как нужно было делать.

Мы все мастера советов и знатоки чужих судеб. Но ничего не изменилось: не просят — не лезем в чужую жизнь. Не стоит отвлекаться на то, что нас не касается. А вот на что мы тратим собственное время жизни, ресурсы, финансы и силы — это уже наша ответственность.

2. Люди

Вокруг много людей, проявляющих удивительную красоту и вдохновляющих быть лучше. Фокус на них. А не на том, кто что нам не дал, не сделал, или как по-жлобски поступил в такое тяжелое время.

3. Победа

Новое измерение жизни, которое должно стать ответственностью каждого из нас. Не ждать по-детски, что придет добрый дядя, спасет, отвоюет, наладит, даст. Взрослеть. А значит, каждому вносить свой вклад, делая то, что умеешь лучше всего.

А еще в последнее время я занимаюсь «отпущением грехов» уехавших из Киева. Я уж не знаю, кто только мне не написал и не позвонил виноватым голосом: «Мы уехали».

Поэтому скажу сразу всем: я вас очень люблю и очень вам сочувствую. Нет ничего грустнее, чем покинуть любимый дом, и вместе с детьми и куцыми рюкзачками отправиться куда глаза глядят, ночевать с сотнями чужих людей, жить в чужих домах, есть чужую еду. Скитаться и тосковать о запахе родной подушки.

Я знаю, что в большинстве случаев отъезд — это крайняя мера. Это значит, уже не осталось никаких сил, никаких возможностей, чувств, аргументов, ничего.

Это значит, что «просто поспать и не вскакивать от каждого звука», «наконец перестать трястись внутри», «оттаять и поесть первый раз за неделю», «выйти на свет и вдохнуть воздух», «услышать смех ребенка первый раз с начала войны» и так далее, и тому подобное, оказалось важнее, чем быть дома. И это правильно. Вообще никому ненужный героизм — сидеть в осажденном городе, болеть, трястись за близких и разваливаться на части. Мое сердце радуется за каждого, кому сейчас стало хоть немного спокойнее.

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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