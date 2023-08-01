Это возможно. Семь способов избежать повторного набора веса

Все эти методы одобрены экспертами

Совместно с Клэр Мэдиган, старшей научной сотрудницей Университета Лафборо

Похудеть — непростая задача. Но, как знает любой, кому это когда-либо удавалось, настоящая сложность — предотвратить повторный набор веса.



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С этой трудностью придется столкнуться вне зависимости от того, какой метод похудения вы выберете. Например, исследования показывают, что те, кто придерживается очень низкокалорийной диеты (от 800 до 1200 ккал в день), спустя пять лет набирают от 26% до 121% своего потерянного веса. А те, кто использует поведенческие программы управления весом (такие как WW, ранее известная как Weight Watchers), набирают от 30% до 35% потерянного веса по прошествии 12 месяцев.

Даже у тех, кто применяет препараты для похудения, такие как Wegovy, около двух третей потерянного веса возвращаются через год после прекращения приема препарата.

Есть много причин, по которым мы вновь набираем потерянные килограммы. Во-первых,