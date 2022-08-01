Подарок для манипуляторов. Как на нас влияют травма и стресс

Светлана Ройз: «Мы пересматриваем и читаем то, что усиливает ужас и чувство бессилия, и это нас разрушает» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Враги работают на то, чтобы мы чувствовали ужас, ступор, постоянную угрозу и теряли жизненность

Травма и хронический стресс усугубляют поляризованное восприятие реальности, поэтому именно сейчас я держу в фокусе: «У нас единый враг!» Поляризация, которую я предполагаю для себя, — враги и мы. И спрашиваю себя. Кому выгодна искусственная поляризация — разделение внутри нас.



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Эмпатическая усталость и вторичная травматизация — мы очень уязвимы, потому что мы эмпатическая нация. Когда мы слышим, мы видим кадры, связанные с пытками, близостью смерти, разрушений, это может провоцировать состояние шока — мы не можем отвести от этого глаз. И мы просматриваем и читаем то, что делает ужас и чувство бессилия больше. Но это нас разрушает. У нас есть запас выносливости. Пожалуйста, давайте стараться «отводить взгляд». Позволить себе эмоциональный отдых и хоть какую-то обособленность.

Враги работают на то, чтобы мы чувствовали ужас, ступор, постоянную угрозу, провоцировались на неуправляемые реакции и теряли жизненность.

Эмпатическая усталость — это состояние, при котором нам уже не хватает сил на сочувствие, на чувствительность и к себе, и к близким, и к нуждающимся.

И это тоже просто подарок для манипуляторов.

Давайте стараться « отводить взгляд»

Травматизация и стресс заставляет все время быть готовыми — быть сверхчувствительными к тому, кто враг, где враги, она заставляет искать врагов — это важно для того, чтобы позаботиться о безопасности и знать, кому я могу сейчас доверять. Одна из наших задач — найти для себя того, кто надежен, кому доверять можно, кто устойчив, на кого можно опереться. И не считать врагами всех (своих).

Одновременно травма и стресс лишают нас ощущения предсказуемости и надежности, отражаются на ощущении доверия. Поэтому я внимательна к информации и тому, кому выгодна дискредитация тех, кто сейчас ощущается «надежным» (сейчас может быть много вбросов с дискредитацией).

Травма и стресс влияют на рациональное восприятие, реальную оценку, они провоцируют интерпретации и резкие реакции. Потому я принудительно останавливаю свое эмоциональное реагирование и ищу информацию. «Это факты или моя интерпретация»?

Травматизация и стресс разбивают общую картинку, общее чувство мира на части, на пазлы. Поэтому я спрашиваю себя, вижу ли я сейчас всю вероятную картину? И ищу эти разные пазлы.

Травма и стресс нас разделяют (кто в Украине, кто уехал, кто служит, кто как сидит, кто как помогает фронту) — поэтому важно еще больше объединяться. Враг у нас один.

Травма разбивает контакт на отдельные монологи — именно поэтому так важны наши диалоги.

Травма заставляет нас переставать доверять всем, и потому доверие — это ценность.

В травматерапии всегда делают акцент на том, что близость исцеляет. Надежные отношения — целебны.

И я сейчас так часто спрашиваю знакомых: «Когда сейчас ты эмоционально включаешься, когда делаешь перепосты, когда начинаешь кого-то хейтить, когда весь день листаешь ленту фб, ты служишь врагам или победе?»

У каждой резонансной информации есть заказчик, есть целевая аудитория, есть исполнители. Пожалуйста, давайте не будем бессознательно становиться исполнителями «заказа» — я сейчас так часто прошу об этом моих эмоциональных друзей.

Враги — знатоки социальной психологии. Они готовились. А сейчас — сложная фаза проживания войны, когда нам нужно экономить силы.

Близость. Надежность. Диалог. Контакт. Здоровая критичность. Своевременно говорить себе: стоп! Это факты или интерпретация? Быть трезво зоркими к своим, чтобы они чувствовали наш внимательный взгляд, но и нашу поддержку.

И не вестись на вбросы врагов.

И хоть немного заботиться о себе. И выходить из состояния беспомощности вопросом: «Что я могу сделать именно сейчас?»

Я внимательна, я знаю, что есть враги, но я знаю, что есть и те надежные, которым можно доверять. И есть Родня — все свои. За которых нужно держаться и которых нужно поддерживать. Наше сообщество.

Текст публикуется с разрешения автора

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