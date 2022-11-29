Это стоит знать. Как мозг реагирует на отсутствие света

Наталья Кадя: «Если еще не пора спать — используйте фонарики или свечи» (Фото:scarlett070/Depositphotos)

Темнота провоцирует иppaциональные страхи

Пока ждала света, подготовила для вас шпаргалку о том, почему мозг не любит оставаться без него и как важно сегодня обнимать родных.



Мозг и блекаут: что необходимо знать о мозге для поддержки себя и близких при отключении света?

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Мозг: Если есть свет — это день. Если света нет, это ночь".

Освещение способствует рациональной обработке эмоций

Каждый орган в нашем теле работает по своим внутренним часам. Главный кардиостимулятор — это участок мозга под названием супрахиазматическое ядро (SCN). Клетки сетчатки глаза присылают «световую» информацию клеткам SCN. Этот сигнал включает соответствующие гены в этих клеточках. Когда эти гены включены, клетки производят белки, вызывающие каскад изменений в мозге и теле. Впоследствии уровень белка в клетках SCN поднимается настолько высоко, что они сигнализируют генам отключаться, и тогда уровень белка снова падает.

Этот цикл длится 24 часа. Он начинается каждое утро с появлением солнечного света, дабы синхронизировать работу организма с окружающей средой.

Если солнечный свет недоступен, организм поддерживает 24-часовой цикл, но он больше не привязан к свету и тьме.

Отсутствие света влияет на активность мозга, провоцируя иppaциональные страхи.

Миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании наших эмоций. Он ответственный за наши страхи. При включенном свете повышается функциональная связь между миндалевидным телом и префронтальной вентромедиальной корой, которая связана с обработкой эмоциональных реакций человека. Поэтому освещение способствует оптимальной обработке чувств.

Освещение сигнализирует мозгу об умеренной безопасности. В безопасности активность миндалевидного тела снижается. Когда света нет, миндалевидное тело активируется, сигнализируя мозгу об опасности. Таким образом мы начинаем ощущать страх и тревогу.

То есть при наличии света мозгу легче справиться с ощущениями страха и тревоги. В темноте все эмоции становятся еще сильнее, и мозгу сложно их преодолевать.

Отсутствие света провоцирует мозг включать защитные механизмы.

Тьма эволюционно ассоциируется с наличием опасности. Когда есть свет, мы можем вовремя заметить угрозу и обезопасить себя.

В темноте мозгу очень трудно идентифицировать опасность, и мы теряем контроль над ситуацией и чувствуем сильную тревогу — предчувствие бедствия или угрозы, которые мы не можем контролировать и не способны на это повлиять.

Мозг знает, что обезопасить себя и преодолеть врага гораздо легче, когда мы не одиноки. Поскольку в темноте нам физически трудно замечать людей вокруг себя, мы чувствуем себя одинокими.

Как помочь мозгу справиться с блекаутом?

1. Старайтесь по возможности соблюдать естественный цикл организма во время отключений света. Если еще не пора спать — используйте фонарики или свечи, чтобы сигнализировать мозгу о «дневном цикле».

2. Если свет вам дали уже после десяти вечера, минимизируйте яркость освещения, чтобы настроить мозг на приближение периода сна.

3. Сила прикосновения: при прикосновении выделяется окситоцин — «гормон объятий», и эндорфин — «гормон счастья». С увеличением продолжительности блекаута совершенно естественно возрастает чувство тревоги и чувство одиночества. Самый простой способ дать мозгу понять, что мы неизолированы — обнять другого человека. Так мозг высвободит окситоцин, появится чувство успокоения и снизится уровень тревоги.

Текст публикуется с разрешения автора

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