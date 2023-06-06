Все дело в интеллекте? От чего зависит благосостояние

Действительно ли богатые люди отличаются незаурядным умом? Вот что говорит наука

Совместно с Джованни Сала, преподавателем психологии Ливерпульского университета



Сериалы о сверхбогатых людях — от Белого лотоса до Наследства — пользуются большим спросом. Их персонажи обычно изображаются спесивыми, грустными и с пустотой внутри, но далеко не всегда страдающими от отсутствия интеллекта. Так что же, богатые люди богаты потому, что умны?

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В разгар кризиса, связанного с повышением стоимости жизни, этот вопрос выходит за рамки научного любопытства и затрагивает нечто более глубокое.

Если бы финансовое состояние зависело только от интеллекта, то гигантский экономический разрыв, наблюдаемый в нашем обществе, казался бы менее неприемлемым — по крайней мере, некоторым. Неравенство можно было бы рассматривать как плату за то, чтобы умнейшие ведут нас всех к лучшему будущему.

Нет никаких сомнений в том, что интеллект способствует экономическому и профессиональному успеху. Достаточно вспомнить тех, кто сам заработал свои миллиарды, — Илона Маска, Джеффа Безоса, Рэя Далио и многих других. Было бы удивительно, если бы ведущие новаторы в таких передовых областях, как технологии и финансы, оказались людьми со средними доходами.

В действительности, интеллект служит