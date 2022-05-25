Цель и средства. Из чего состоит волонтерство

У нас было какое-то спящее звено в ДНК, которое активировалось у всех одновременно

Первые несколько дней после вторжения РФ в Украину я был сильно растерян, потому что принадлежал к той немалочисленной группе людей, которая не верила в возможность войны. Более того, я иронизировал и подшучивал над своими друзьями, которые сидели на чемоданах, покупали какие-то билеты и планировали эвакуацию из Украины. Чтобы продемонстрировать своим сотрудникам мою непоколебимую веру в нереальность военных действий, 23 февраля вечером я организовал небольшой корпоратив, после которого приехал домой в 1 час ночи, все еще в полной уверенности, что война невозможна. Через 4 часа мой мир изменился навсегда.



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На третий день войны я хотел купить в аптеке креон и сорбекс, и когда увидел, что там стоит очередь человек из ста, понял, что это катастрофа. У меня в голове тут же начал складываться пазл, я понял, что есть люди, которые не просто ищут что-то от головной боли, а живут на определенных лекарствах — инсулин, препараты от бронхиальной астмы и так далее, — то, без чего не прожить.

Война мгновенно дошла до Киева. Естественно, всем страшно. Все в панике. Многие аптеки очень быстро закрылись, а в тех, которые работали, был очень ограниченный ассортимент. Бизнес просто остановился. И я понял, что вот оно — начало гуманитарной катастрофы.

Я решил, что буду помогать Киеву

Я решил, что буду помогать Киеву. В Киев все еще можно было въезжать, но только по Одесской трассе, с других сторон было опасно. Дело было за малым: собрать заказы в Киеве, найти лекарства, закупить их, доставить в столицу, а затем — адресно людям.

Когда я вывез семью на Западную, то сделал пост, что если кому-то нужны лекарства, пишите — прямо сейчас куплю и привезу в Киев. И тут же начал получать в директ сообщения и обрабатывать все запросы.

В течение первого часа я принял около 10 заявок, но пока их обрабатывал, пришло еще 100 запросов. И за следующий час еще 100.Тогда стало ясно, что, если я буду заниматься этим дальше, то, конечно, ничего не куплю, ни сегодня ни завтра. Нужно было что-то менять, в противном случае, все, что я делал бы, было бы максимально не эффективно.

Тогда-то мне и помог мой предпринимательский опыт, опыт менеджера, умение договариваться, выстраивать логистические цепочки, искать нужных людей и так далее. Благодаря этому мы смогли доставить 14 тысяч заказов по всей стране.

Так мое желание помочь 20−30 людям вылилось в то, что мы собрали команду из 40 волонтеров, которые работали над этим абсолютно бесплатно. Каждый из которых, без преувеличения, настоящий герой.

Такое впечатление, что у нас было какое-то спящее звено в ДНК, которое активировалось у всех одновременно, и в те дни мы все стали друг для друга гораздо более близкими, чем родные люди. До этого я никогда бы не поверил, что смогу перевести абсолютно незнакомому мне человеку в Германии, который просто ответил на мою сториз, несколько тысяч долларов на закупку лекарств. Но это происходило многократно в течение первого месяца войны.

В итоге этот абсолютно незнакомый человек смог заказать без рецепта около 2000 доз разного инсулина и еще 2000 упаковок L-Тироксина. Все это было просто невероятно — мы смогли доставлять жизненно необходимые лекарства не только в Киев, а и в другие регионы страны, в том числе и на оккупированные территории.

Не будь у меня предпринимательского опыта, я бы мог споткнуться в самом начале и привезти лишь несколько коробок с лекарствами, но мы пошли другим путем. Для начала была создана гугл-таблица с общим доступом, где отображались все заказы и их актуальный статус. В это время в моих социальных сетях работало два десятка волонтеров, тоже, кстати, абсолютно незнакомых мне людей, которые вызвались помочь и обрабатывали заявки. Далее встал вопрос доставки, и мне пришла в голову мысль, что самая крутая система доставки — не какие-то водители, а курьеры по доставке еды (Glovo, Raketa и так далее). С бензином уже были проблемы, а они все на скутерах или электротранспорте. Потом возник новый челлендж — недели две были сложности с доставкой с правого берега на левый, ведь все мосты были закрыты. Мы нашли оптимальные решение и этой проблемы: курьеры одновременно подъезжали к мосту с правого и с левого берегов, а потом просто несли коробки в руках до центра моста, где и передавали друг другу. И это было только начало.

Из чего состоит волонтерство

Сначала это цель, а потом средства для ее реализации. Многие люди останавливаются на первом этапе, потому что не могут найти цель, то есть не понимают на чем сфокусироваться. И это на самом деле не так легко, как кажется. Мне повезло, потому что я эту цель нашел для себя сразу. У меня не было периода неопределенности и долгого мучительного поиска ответа на вопрос «что делать». Я решил, что буду спасать людей, которые остались без лекарств и могут из-за этого умереть.

А дальше уже средства. Какие средства использовать для достижения выбранной цели? Если у вас нет предпринимательского опыта, вам может быть сложно построить в голове схему и быстро найти максимально эффективное решение. А времени на поиск и принятие решения практически нет! Решать проблему нужно здесь и сейчас. В нашем случае, люди с тяжелыми заболеваниями ждать не могут, поэтому действовать надо быстро.

Если откинуть все лишнее, то мое волонтерство о том, как с тысячами небезразличных украинцев мы смогли за неделю на коленке построить целую систему по адресной доставке лекарств, такой себе UberMed.

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