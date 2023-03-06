27 правил счастливой жизни

Всегда будьте готовы изменить свое мнение, если появятся новые данные

Большинство людей предполагает, что страдает из-за собственных негативных особенностей. Однако подлинная причина их страданий заключается не в том, что они обладают этими недостатками, а в том, что они их чураются. Иными словами, принятие себя — прямой путь к удовлетворенности.

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27 правил, которые улучшат вашу жизнь

1. Возьмите на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни, даже если это не ваша вина.

2. Будьте честны до такой степени, что это может доставлять дискомфорт.

3. Научитесь сравнительно спокойно относиться к тому, что вы можете кому-то не нравиться.

4. Но, в то же время, не слишком спокойно.

5. Будьте любопытны, примеряйте самые разные точки зрения.

6. Всегда будьте готовы изменить свое мнение, если появятся новые данные.

7. Также научитесь спокойно воспринимать то, что вы можете просто не знать тех или иных вещей.

8. Всегда признавайте, если вы не правы.

9. Всегда воздавайте должное другим, если вы правы.

10. Научитесь хорошо просить прощения.

Постоянство важнее интенсивности

11. А также научитесь хорошо прощать.

12. Каждый день занимайтесь спортом, хотя бы понемногу.

13. Сформируйте здоровые отношения с едой — используйте ее для насыщения организма, а не для того, чтобы заглушать чувства.

14. Если кажется, что все усилия бесполезны, ложитесь спать. Вам это, по всей видимости, необходимо.

15. Не вините других в ваших проблемах.

16. И самих себя тоже не слишком вините.

17. Никогда не жалуйтесь. Никогда. Это никак не поможет в решении проблем, вы только будете чувствовать себя еще хуже.

18. Если сомневаетесь, склоняйтесь в пользу великодушия.

19. Не делайте предположений относительно других людей. Вы не знаете, кто они и через что прошли.

20. Точно так же не принимайте близко к сердцу те предположения, которые другие строят о вас. Они вас не знают.

21. В любой сфере постоянство важнее интенсивности.

22. Сформулируйте собственное определение успеха.

23. А затем постоянно пересматривайте это определение, никогда не прекращая это делать.

24. Не общайтесь с теми людьми, которые делают вас хуже.

25. Старайтесь делать лучше всех тех, с кем вы общаетесь.

26. Строго придерживайтесь двух предыдущих правил.

27. Если вам никак не удается принять некое решение, спросите себя: «О чем я пожалею, если не сделаю?» И тогда делайте это.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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