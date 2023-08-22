Перестаньте это делать. Пять советов, как стать счастливее

Марк Мэнсон: «Как часто вы вините в своем невезении обстоятельства?» (Фото:kiuikson/Depositphotos)

Перестаньте ожидать, что другие люди изменятся, — вместо этого меняйтесь сами

Удача не просто приходит — мы ее создаем. Вы можете делать различные вещи, чтобы повысить свои шансы на счастливую случайность.

Знакомства с большим количеством людей принесут вам удачу. Приобретение дополнительных навыков принесет вам удачу. Готовность терпеть поражения принесет вам удачу. То, что вы станете чаще предлагать свою помощь другим, принесет вам удачу.

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Как часто вы вините в своем невезении обстоятельства? Что можно сделать, чтобы привнести больше удачи в свою жизнь?

Пять вещей, которые стоит перестать делать, чтобы стать счастливее

1. Перестаньте сравнивать себя с другими

Вместо этого сравнивайте с самим собой в прошлом.

2. Перестаньте ожидать, что другие люди изменятся

Вместо этого меняйтесь сами.

3. Перестаньте оправдываться

Вместо этого находите решения.

4. Перестаньте воображать себя жертвой

Вместо этого просто попробуйте представить себя ощущающим благодарность.

5. Перестаньте жертвовать сном ради работы или развлечений

Потому что добравшись до кровати, можно продолжить работать и веселиться во сне.

Что я здесь пропустил? Что из того, что вы перестали делать, сделало вас счастливее?

Пять истин об эмоциях, которые изменили мою жизнь

Эмоции — это что-то, что просто возникает. А затем исчезает. После этого возникают другие эмоции. А потом и они тоже проходят.

1. Эмоции — это всего лишь обратная связь. Это способ, которым ваш мозг сообщает о том, что в вашей жизни происходит что-то хорошее или плохое.

2. Эмоции не обладают вселенской значимостью, никакая судьба не пытается преподать вам урок. Это просто часть реакции вашей нервной системы на раздражители — воспринимайте их соответственно.

3. Смысл жизни не в том, чтобы быть счастливым. Смысл жизни в том, чтобы сделать что-то важное, и тогда в качестве побочного эффекта наступит счастье.

4. Если эмоции для вас — самое главное в жизни, вы только и будете делать, что гоняться за удовольствиями.

5. Негативные эмоции мы испытываем острее, потому что эволюция нашего вида была направлена не на то, чтобы стать счастливыми, а на то, чтобы выжить.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

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