Пора избавиться от чувства вины. Восемь советов женщинам, как стать счастливее

Если вы живете в постоянном внутреннем напряжении, эти рекомендации могут вам помочь

Должна и всегда виновата. Очень часто такое состояние знакомо женщинам с детства, и мы настолько к нему привыкаем, что в конце концов перестаем замечать. Мы привыкаем к бесконечным «должна» на работе, в семье, в отношениях с мужчинами, родителями, детьми, что даже не замечаем, когда этого «должна» становится слишком много. И тогда начинается борьба со стрессом, с усталостью, выгоранием и в конце концов с депрессией. Это можно сравнить с огромной телегой, которую женщины на себе тянут, и при этом очень удивляются, когда замечают, что бессильно падают или живут в постоянном внутреннем напряжении.



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Маленькая ремарка — в этой колонке речь пойдет именно о женщинах, но это не значит, что мужчинам подобные состояния несвойственны. Просто чаще они присущи именно женской половине человечества.

Почему так происходит?