Вы сильнее, чем думаете. Как справляться со стрессом в военное время

Смещение фокуса внимания на действия помогает унять душевную боль

Обычно, когда мы говорим стресс, то подразумеваем сложности в жизни, житейские проблемы. Может быть на работе, может быть — в паре, а может и в отношениях с самим собой, когда внутри идет постоянная борьба со своими «недостатками». Именно с этим обычно приходят к психологу — разобраться с проблемами, снять стресс и начать жить с удовольствием.



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22 года я веду свою практику и никогда не могла даже представить себе, что мне придется просыпаться от взрывов, прятаться в бомбоубежище и бежать в неизвестность, спасая жизнь своего ребенка, именно потому, что я хорошо понимаю, как влияет стресс, и могу оценить свою стрессоустойчивость.

Мне до сих пор странно называть войну — стрессом. Это, скорее, сильнейшее потрясение, травма, экзистенциальный кризис и поворот на огромной скорости. Это столкновение с моментом, когда осознаешь, что жизнь и смерть существуют не отдельно, а одновременно. И кот Шредингера — не метафора, ты сам — этот кот.

Тем не менее, я пишу эту статью для тех, кто сейчас переживает войну, о том, как справляться со стрессом. Что уже само по себе говорит о нашей смелости. Да, давайте называть это стрессом. Так легче справиться.

Как действует стресс

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