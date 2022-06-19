Если боль длится годами. Темное искусство делать вид, что все в порядке

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Несколько лет назад я случайно наткнулся на один документальный телефильм. Многое из того, что в нем было, я уже забыл, но один важный эпизод помню до сих пор.



Этот фильм был посвящен скрытым недугам, которые люди часто годами игнорируют. В сцене, которая мне запомнилась, мужчина немногим старше 60-ти рассказывал, как пять или шесть лет прожил с сильнейшей головной болью.

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Жена говорила ему, что надо бы сходить провериться, но он всегда отвечал: «Со мной все в порядке. От головной боли еще никто не умирал» (в некоторых случаях головная боль может быть симптомом тяжелого заболевания). В конце концов боль усилилась, и мужчина последовал совету жены.

У этого парня обнаружили опухоль головного мозга. «Оказалось, все было совсем не в порядке», — сказал он, — «Я усвоил урок». И это чуть не стоило ему жизни. В фильме говорилось о том, как ему повезло, что он выжил.

Шансы на благополучный исход у этого мужчины были не выше, чем вероятность выиграть в лотерею. Люди, которые оказываются в подобной ситуации, обычно не доживают до того, чтобы об этом рассказать.

Строптивость и паранойя

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