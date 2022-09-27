По методу великих. Как справиться со стрессом и неопределенностью

Символические действия создают ощущение контроля над ситуацией

Писатель Чарльз Диккенс, подаривший нам такие классические произведения, как Оливер Твист, Большие надежды и Рождественская песнь в прозе, мог спать только головой на север. Он всегда носил при себе компас, чтобы ориентироваться по нему, поскольку считал, что такое расположение во время сна усиливает творческие способности.



Видео дня

Возможно, он в чем-то был прав. Диккенс известен не только как гигант мировой литературы, но и как великий социальный реформатор. Он содействовал созданию приютов для бездомных женщин, подвергшихся насилию, и первой педиатрической больницы в Соединенном Королевстве, а также развитию ортопедии (Kryger, M. 2012).

Великая писательница и поэтесса Майя Энджелоу могла творить только в простом гостиничном номере с голыми стенами. Она писала от руки в блокнотах определенного типа, лежа на кровати. Ей также требовались бутылка хереса, Тезаурус Роже и колода карт, чтобы раскладывать пасьянсы. Этот ритуал воспроизводил ту скромную обстановку, в которой она начинала, а раскладывание пасьянса переносило ее в «волшебный мир» и пробуждало воспоминания. Помимо литературы, профессиональная деятельность Энджелоу включала в себя танцы, пение и создание бродвейских постановок. Не имея диплома об окончании колледжа, она стала профессором университета (Lupton, M. J. 1998).

Профессиональные спортсмены выполняют стереотипные действия как до, так и во время игр. Деннис Гроссини, питчер бейсбольной команды Детройт Тайгер, перед каждой подачей прикасался к логотипу клуба на своей форме и поправлял кепку после каждого мяча. В число причудливых ритуалов великого теннисиста Рафаэля Надаля входит проверка того, чтобы носки были натянуты на икры точно вровень друг с другом.

Способ справиться с неопределенностью