По методу великих. Как справиться со стрессом и неопределенностью
Джина Симмонс Шнайдер: «Рекомендую включить в ваши ритуалы чашку зеленого чая» (Фото:Sepy/Depositphotos)
Символические действия создают ощущение контроля над ситуацией
Писатель Чарльз Диккенс, подаривший нам такие классические произведения, как Оливер Твист, Большие надежды и Рождественская песнь в прозе, мог спать только головой на север. Он всегда носил при себе компас, чтобы ориентироваться по нему, поскольку считал, что такое расположение во время сна усиливает творческие способности.
Возможно, он в чем-то был прав. Диккенс известен не только как гигант мировой литературы, но и как великий социальный реформатор. Он содействовал созданию приютов для бездомных женщин, подвергшихся насилию, и первой педиатрической больницы в Соединенном Королевстве, а также развитию ортопедии (Kryger, M. 2012).
Великая писательница и поэтесса Майя Энджелоу могла творить только в простом гостиничном номере с голыми стенами. Она писала от руки в блокнотах определенного типа, лежа на кровати. Ей также требовались бутылка хереса, Тезаурус Роже и колода карт, чтобы раскладывать пасьянсы. Этот ритуал воспроизводил ту скромную обстановку, в которой она начинала, а раскладывание пасьянса переносило ее в «волшебный мир» и пробуждало воспоминания. Помимо литературы, профессиональная деятельность Энджелоу включала в себя танцы, пение и создание бродвейских постановок. Не имея диплома об окончании колледжа, она стала профессором университета (Lupton, M. J. 1998).
Профессиональные спортсмены выполняют стереотипные действия как до, так и во время игр. Деннис Гроссини, питчер бейсбольной команды Детройт Тайгер, перед каждой подачей прикасался к логотипу клуба на своей форме и поправлял кепку после каждого мяча. В число причудливых ритуалов великого теннисиста Рафаэля Надаля входит проверка того, чтобы носки были натянуты на икры точно вровень друг с другом.