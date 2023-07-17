Три техники медитации. Как справиться со стрессом на работе

В сложные времена стоит развивать сострадание к себе

Вторник, 10:45. Вы приходите на работу с опозданием. Вы только что были у стоматолога, где получили выговор за то, что скрежещете зубами — по словам врача, именно из-за этого у вас болят челюсть и шея.



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Вот уже месяц, как вы просыпаетесь почти каждую ночь где-то между 2 и 4 часами, а проснувшись, не можете думать ни о чем, кроме работы. Ваш босс становится все более враждебным по отношению к вам, и вы просто не в состоянии сосредоточиться. В довершение ко всему, голос вашего внутреннего критика стал звучать громче, чем обычно.

Этот сценарий или его варианты знакомы многим. Особенно неотступно стресс на работе может преследовать тех, кто молод и пытается произвести хорошее впечатление на коллег.

В преодолении подобных напряженных ситуаций могут очень помочь медитативные практики (что, впрочем, не умаляет важности обсуждения рабочих проблем с руководством).