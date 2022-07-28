Когда вокруг много смертей и потерь. Как пережить это и преодолеть свой страх

Как бы парадоксально это ни звучало, за страхом смерти может стоять страх жизни

Человеку свойственно избегать мыслей о смерти, мы не хотим думать о конце жизни, а иногда живем так, будто это репетиция и где-то там когда-нибудь начнется «настоящая жизнь». Но сегодня реальность украинцев такова, что смерть так или иначе затрагивает каждого. Она близка. Мы много ее видим и о ней слышим.

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Война вместе со смертью вошла в нашу повседневную жизнь без приглашения, и отвернуться от происходящего невозможно. Каждая смерть, которую мы видим и о которой слышим, возможная смерть других людей, о которой мы думаем и за которую переживаем, так или иначе нам напоминает о собственной смертности, о конечности нашей жизни. И здесь у людей могут разворачиваться разные сценарии и реакции: от оцепенения, отрицания, возмущения богом и тем, как устроен мир, до скорби по поводу неизбежности своей смерти и тогда наконец — полное включение в жизнь и ясность в приоритетах.

Психологи, работающие в подходе системной терапии, иногда предлагают представить себе такие понятия, как «большие фигуры» — Жизнь, Война, Смерть. Говоря метафорически, мы все сейчас начали жить с этими фигурами бок о бок — в своем сознательном и подсознательном. И это требует как минимум найти свое место среди них, свои смыслы в отношениях с ними, чтобы жизнь продолжалась.

Если брать более практичную психологическую сторону, то главное, что поможет примириться с реальностью, — это признание, что Война идет, Смерть рядом, и сейчас это так, какие бы чувства вы по этому поводу не испытывали. Чем больше чувств — злости, несправедливости, отчаяния, страха, гнева и других — тем, возможно, труднее вам двигаться дальше, потому что эмоции омрачают. В то же время, если вы сможете признать и назвать, что вы чувствуете, сказать вслух, что жизнь изменилась навсегда и война сейчас ее часть, вам легче будет примириться с тем, на что вы не можете влиять, и лучше выделить сферу именно своего влияния.

Как пережить смерти вокруг?

Это пугает, ужасает, погружает в отчаяние, возбуждает ярость и страх. Погружаясь полностью в эти чувства, вы можете свести на нет все усилия, которые вы приложили, чтобы выжить и переместить себя в безопасное место. Главное в этих обстоятельствах — не фиксироваться и не «застревать». Да, относиться с уважением к погибшим и их судьбе, возможно, даже пролить слезы, если трудно, возможно, помолиться и жить дальше. Не впадайте в гнев, проклятия и обиды. К сожалению, война — это часть нашей реальности. Это несправедливо, неправильно и невероятно больно, но это происходит, это факт. Адаптивность психики очень высокая, если ей не мешать, нагнетая и выискивая дополнительные подробности. Обращайте внимание, сколько времени в течение дня вы смотрите на смерть и думаете о ней, а сколько внимания уделяете жизни и своим делам.

При нынешних обстоятельствах следует сознательно держать фокус на жизни

Также следует упомянуть механизм «переживания травмы». Иногда люди могут чувствовать потребность смотреть на разрушения и гибели других, потому что в этом они проживают и психически прорабатывают что-то свое. Возможно, что и принятие собственной смерти или подсознательное облегчение за то, что беда случилась не с ними. То есть желание смотреть на смерти других может быть путем принятия своей смертности, и это нормально. Отношения со смертью у каждого свои — кто-то до сих пор живет так, будто она никогда не наступит, а кто-то уже хорошо знает, что жизнь конечна, и потому не тратит время на пустяки.

Хотя если вы «залипаете» на новостях о гибели, и несмотря на то, что эти смерти вас непосредственно не затрагивают, вы из-за них мало живете свою жизнь — стоит обратиться к специалисту, чтобы лучше понять свои глубинные потребности и процессы и при необходимости что-то скорректировать.

Как пережить потерю дорогого человека?

Это трудно. Пожалуй, самое страшное, что может произойти. В то же время невозможно прожить жизнь, не потеряв никого близкого, и такую потерю также душа может пережить. Главное — запустить процесс горевания и скорби, не подгоняя себя и свои чувства в попытке скорее вернуться к «нормальной» или прежней жизни. Потеря — это разлом в сердце, это — пропасть, раскрывшаяся у вас под ногами, и горевание — это тот мостик, который нужно строить и одновременно проходить, чтобы продолжать жить. Его нужно создавать заново, потому что на символическом уровне старая жизнь с дорогим человеком завершилась, а новой, без него, пока нет. Поэтому нужно выделить для этого время, обеспечить поддержку и сопровождение на этом пути.

Психически скорбь и горевание — это более сложный процесс, чем классические известные «Пять стадий горя», хотя они очень наглядны:

Возражение « Нет, этого не может быть»

Нет, этого не может быть» Гнев « Почему я? За что мне это? Это несправедливо»

Почему я? За что мне это? Это несправедливо» Торг: «Должен быть способ все вернуть или улучшить ситуацию. Я буду себя хорошо вести, и может тогда все будет хорошо»

Депрессия: «Выхода нет, мне уже безразлично ко всему»

Принятие « Да, это произошло и нужно жить дальше»

Почему этот процесс сложен? Потому что эти стадии никогда не проходят линейно. За один день или час человек может проживать все. Что-то легче осознается, что-то «вытесняется» из сознания, как, например, злоба на погибшего, потому что «умерев, он меня бросил». Также какая-то фаза может длиться долго, например, до принятия человек и за 10 лет не дойдет и будет фантазировать наедине, что умерший где-то жив.

О чем это говорит? О том, что психика человека — это многомерное пространство. У каждого своя история, своя способность к скорби и проработке горя. А также человеку присуще умение превращать прошлое в память, и важно давать себе время и пространство на воспоминания и любые действия или ваши собственные ритуалы, которые превратят прежнюю физическую связь с умершим человеком в вашу внутреннюю, личную — через вашу общую историю, чувство и опыт.

Примите, что рана от потери может остаться с вами навсегда. Вы уже никогда не будете таким человеком, каким были до потери. Впрочем, ваша жизнь продолжается, и пройдя путь горевания, вы сможете жить дальше, получать приятные эмоции и впечатления, но это уже будет по-другому.

Как справиться с собственным страхом смерти?

Страх смерти — это мощный человеческий страх. Он естественный. Он нам пригодится, когда нависает реальная угроза жизни и безопасности. Множество случаев, когда люди, гонимые страхом смерти и угрозой жизни детей или родных, совершали героические поступки за пределами собственных возможностей и таким образом спасали себя и других.

Хуже, когда этот ужас остался с вами и преследует уже в неопасном месте. Это веская причина обратиться к психологу, особенно, когда есть навязчивые мысли, ночные ужасы или панические атаки. И как бы парадоксально это ни звучало, за страхом смерти может стоять страх жизни, страх полностью присутствовать в ней. И если это так, то страх смерти здесь блокирует жизнь.

Если взять аллегорию с «большими фигурами», упоминавшимися в начале, так сказать архетипическими или универсально человеческими, то это вроде фигура Смерти заслонила собой фигуру Жизни. Или если представить себе две такие фигуры в пространстве, то человек смотрит на фигуру смерти, взгляд сфокусирован на ней, и тогда жизнь обходит или «стекает сквозь пальцы», потому что человек с ней не контактирует психически. Первым шагом к исцелению будет возвращать себя внутренне к жизни, как говорят, «по чайной ложке в день». Вспомните, от чего вы отказались из-за этого страха, и начните себе это разрешать. Пусть даже это будут несущественные безделушки — кофе в кафе, любимый завтрак, фильм или книга.

Возможно, страх смерти был с вами давно, война его только активировала. Как показывает практика, больше всего боятся смерти те, кто и не начинал жить — откладывали «настоящую» жизнь на потом (когда закончится обучение, когда поженятся, заработают миллион, купят дом, найдется новая работа или вырастут дети…) Война показывает конечность жизни и напоминает, что действовать и жить надо «здесь и сейчас», потому что завтра может не наступить.

К смерти можно относиться по-разному, но главное — помните, что ваше собственное состояние, ваши мысли и ваша душа — это то, что принадлежит только вам. Вы можете регулировать некоторые внешние воздействия и искать разные пути, как сделать свою жизнь лучше, более наполненной. Даже когда вокруг война, вы можете беспокоиться о себе и других. В нынешних обстоятельствах следует сознательно держать фокус на жизни, особенно потому, что смерти вокруг много. Вы можете уважать боль и скорбь других, чувствовать свою и вместе с тем быть в контакте со своей жизнью. Может, именно сейчас пришло время для всего, что вы так долго откладывали? Возможно, именно сейчас вы лучше понимаете себя — чего вы хотите, что вам важно и что обязательно должно быть в вашей жизни? От вещей к собственным желаниям, отношениям, чувствам и смыслам.

И собственно смерть — это то, что делает жизнь такой ценной.

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