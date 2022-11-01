Чувствуете перегруженность? Как упростить себе жизнь

Лео Бабаута: «Мы часто берем на себя слишком много обязательств» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)

Мы боимся подвести других, но в итоге только усугубляем ситуацию

Очень многие из тех, с кем я общаюсь, чувствуют себя перегруженными, и мне кажется все более очевидным, что для большинства из нас это естественное состояние.



Мы перегружены всем сразу: стоящими перед нами задачами, уведомлениями, сообщениями и электронными письмами, всем, что пишут в интернете и социальных сетях, новостями и хаосом, царящим в мире, а также тем, что происходит в наших отношениях.

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Это очень много! Мы можем радоваться тому, как насыщена наша жизнь, но чаще сетуем по этому поводу.

Однако проблема не в насыщенности, а в нашем страхе и тревоге из-за всего перечисленного. На самом деле, большинство из нас боится разочаровать других. Не успеть поймать один из множества мячиков, которыми жонглирует, и подвести кого-то, или, что еще хуже, упустить их все и показать свою несостоятельность.

Так как же с этим справиться? Я предлагаю три практики упрощения.

А применяя их, можете повторять своего рода мантру: «Если перегружен, упрощай».

Но прежде чем обсуждать практики упрощения, давайте поговорим о страхе и тревоге.