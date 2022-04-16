Реакция суслика. Как справиться с переживаниями, не навредив себе

Елена Любченко: «Человек, сидящий в своем уютном доме, может получить психологическую травму большую, чем участник боевых действий» (Фото:Srdjanns79/Depositphotos)

Если мы не на фронте и не в зоне боевых действий, от нашего потребления информации зависит, будет ли у нас ПТСР

Хочу поговорить о том, как справляться с переживаниями, которые сейчас в наибольшей степени тревожат людей, не находящихся в зоне боевых действий.



Прежде всего, с отсутствием ясности.

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«Лена, стало непонятно все: когда это все кончится? Куда ехать? Как дальше строить жизнь? Что тут будет с нами, с городом, со страной?»

Отсутствие ясности, понимания, возможности строить планы на более или менее устойчивых основаниях вызывает много тревоги, напряжения, страха и беспокойства.

Для чего большинство сидит в новостийной ленте?

Обычно мне отвечают: «Чтобы что-то понять».

Именно с этим оправданием люди в состоянии перепуганного тушканчика месяцами не выходят из соцсетей, читают и перечитывают, листают и выискивают, смотрят и пересматривают публикации сотен экспертов.

Кстати, в исследованиях стресса действительно описывают реакцию, которая называется «реакция суслика» — испуганно замереть и беспокойно наблюдать за происходящим. (И скроллить, скроллить, скроллить…)

Ясность, конечно же, так не появляется. Тревожность повышается.

Реакция эта, кстати, инстинктивная, такая же, как бей-беги-замри.

Застревание в реакции суслика может привести к серьезным проблемам с дееспособностью и здоровьем

Есть серьезные и обширные исследования израильских и австрийских травмотерапевтов, которые изучали состояние и поведение людей во время катастроф и войн. Так вот, застревание в реакции суслика может привести к серьезным проблемам с дееспособностью и здоровьем.

Что же, основываясь на данных исследований и терапевтическом опыте, рекомендуют делать специалисты в подобной ситуации отсутствия ясности и повышенного беспокойства?

Главное, конечно, постараться успокоиться. (Инструменты можно посмотреть, например, в предыдущих статьях )

А дальше — понять, зачем вам нужна информация?

1. Если для принятия решения:

Выбрать несколько достоверных источников, описывающих ситуацию максимально реалистично. Реалистично — то есть не приукрашая и не преуменьшая сложность или опасность происходящего.

Ограничить минутами (до часа в сутки) время усвоения этой информации. Иначе теряется фокус и принятие решения усложняется.

2. Если сведения вы потребляете «просто чтобы знать»:

Очень важно выбирать оптимистичную и позитивную информацию и заниматься психогигиеной. Почему это критически важно? Потому что бесконечное поглощение ужасов, особенно многократно повторяемое (ведь часто и фото, и видео, и сама новость дублируются в различных источниках) — это признак плохого самоконтроля и прямой путь к посттравматическому стрессовому расстройству.

То есть, если мы не на фронте и не в зоне боевых действий, от нашего осознанного потребления информации зависит, будет ли у нас ПТСР после войны или нет. Мы сами можем привести себя в состояния кризиса или травмы, неправильно обращаясь с информацией.

Мозг устроен таким образом, что ему безразлично, грозит ли нам сейчас реальная опасность или мы просто пугаемся от просмотра новостей — в обеих ситуациях он реагирует одинаковым возбуждением, страхом, гневом и травмой.

В результате получается, что человек, сидящий в своем уютном доме, фактически не подвергающийся никакой реальной опасности, может получить психологическую травму большую, чем участник боевых действий или переживший оккупацию, только из-за того, что смотрит, переживает, пересматривает, злится, плачет, переживает…

Дальше. Бесконтрольное поглощение ужасов приводит к состоянию отсутствия влияния.

«Лена! Там такое творится. Я ничем помочь не могу. Чувство вины такое, что заболела». Рекомендация тех же умных людей: искать информацию по поводу того, на что мы можем влиять. Например, работа, огород, дети, волонтерство, беженцы, саженцы.

Зона вашего влияния — это зона, в которой вы создаете результат.

Все остальное — зона беспокойства. Бесполезного причитания, от которого никому ни холодно, ни жарко. Вернее, холодно и жарко вам, потому что повышается давление, ухудшается аппетит и возникает много неприятных последствий от бестолкового смотрения телевизора в своей уютной тихой квартире.

Важно! Это не отменяет сопереживания, горя, желания помогать и бороться. Если мы можем на что-то повлиять и кому-то помочь — нужно это делать и получать результат. И понимание, где ваше поле влияния, а где — зона беспокойства, сильно уменьшает чувство беспомощности, ощущение, что «от меня ничего не зависит». Зависит! Важно понять, что и как.

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