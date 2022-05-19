Постоянно переживаете? Четыре причины и четыре решения

Возможно, пришло время стать осознаннее и прислушаться к своей интуиции

Вам свойственно зацикливаться на чем-то и постоянно переживать? С трудом принимаете даже мелкие решения? Очень самокритичны? Легко отвлекаетесь и не можете сосредоточиться?



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Слишком многие из нас пребывают во власти собственных мыслей. То, что мозг постоянно их генерирует, еще не проблема — таково его естественное занятие. Проблемой это становится, когда мы чувствуем, что теряем контроль, когда наш разум уподобляется мчащейся лошади, на которой нам едва удается усидеть, и все, что остается, — двигаться туда, куда эта лошадь несет нас.

Движущей силой в этом случае выступает тревога. Но если одни переживают ее на физическом уровне — учащенное сердцебиение, тошнота — то у многих других она выражается в виде навязчивых мыслей. Подобно соматическим симптомам, психологические проявления могут принимать различные формы. Вот наиболее распространенные варианты.

1. Вы постоянно волнуетесь

Это общая тревожность, при которой вы постоянно живете в будущем, задаваясь вопросом «а что, если». Ваш мозг все время заглядывает вперед, просчитывает перспективы, погружается в бездны самых худших сценариев. Вы сверхбдительны — это выработанная в детстве копинговая стратегия, которая продолжает запускаться даже несмотря на то, что вы уже давно не ребенок.

2. Вы испытываете трудности с принятием решений

Тревога размывает приоритеты и не позволяет увидеть общую картину. Все кажется важным, каждое решение становится судьбоносным: что есть на обед имеет не меньшее значение, чем менять ли работу или рожать ли ребенка. Неудивительно, что вы постоянно чувствуете себя измученными. Иногда за всем этим стоит боязнь совершить «ошибку» — то есть опасение, что вы закажете сендвич, он окажется ужасным, и вы до конца дня будете корить себя. Или вами может двигать страх огорчить других: хорошие решения — те, которые всех сделают счастливыми, а это задача не из легких.

Пора начать управлять лошадью, а не просто пытаться удержаться на ней

3. Вы впадаете в перфекционизм

Здесь речь о том, что ваш встревоженный мозг всеми силами пытается вас спасти. Если вы не хотите переживать из-за того, что совершили ошибку или расстроили других, вам нужно прикладывать больше усилий к тому, чтобы делать все безукоризненно, быть более осторожным и тщательнее все планировать. Никакого пространства для маневра.

4. Вы пытаетесь все контролировать

В этом случае вы усмиряете свои «что, если» с помощью жесткого контроля. Вы знаете, что будете делать во вторник, потому что всегда делаете одно и то же по вторникам, так что вам не из-за чего волноваться. Если ваши близкие делают что-то, что угрожает разрушить ваши планы, ваша стандартная реакция — заставить их делать то, что они должны делать по вашему мнению, то, что «правильно» на ваш взгляд. Если же они при этом ощущают давление, запугивание или контроль — это их проблема.

Выход

Когда парадом командует тревога, для выхода из ситуации потребуются два шага: осознанность и способность прислушаться к интуиции.

1. Волнение

Пора снова включить рациональную часть вашего мозга, то есть натянуть поводья и начать управлять лошадью, а не просто пытаться удержаться на ней, пока она мчит куда вздумает. Для этого замедлитесь и сосредоточьтесь на настоящем моменте: существует ли, помимо теоретических «что, если», реальная проблема, с которой надо справляться прямо сейчас? Если да — решительно беритесь за ее устранение. Если нет — проблема в том, чтобы заставить лошадь притормозить. Сосредоточьтесь на том, чтобы успокоить свой мозг с помощью упражнений, глубокого дыхания, медитации или разговора с другом.

2. Решения

Если ваш тревожный мозг говорит, что важно все без исключения, осмотритесь и позвольте голосу разума расставить приоритеты. Обед не равен по значимости работе или ребенку. Попробуйте воспринимать выбор обеда как то, чем он и является — незначительное решение, требующее минимальных усилий. А чтобы помочь себе в этом, прислушайтесь также и к внутреннему голосу — расценивайте интуитивные реакции как жизненно важную информацию и используйте их, чтобы противостоять беспокойству и всевозможным «надо» в вашем сознании.

Так что, если вам до смерти хочется съесть пиццу, съешьте ее. А затем поднимитесь на уровень выше и спросите себя: действительно ли вам нравится ваша работа? Хотите ли вы заводить ребенка?

3. Перфекционизм

В этом случае необходимо более терпимое отношение к ошибкам. Вам нужно перераспределить приоритеты и понять, что «ошибки» — это не конец света, что бы ни утверждал ваш тревожный мозг. Но убедиться в этом можно лишь на практике. Наберитесь смелости, попробуйте стать чуть менее совершенными — и вы обнаружите, что никому, кроме вас, нет до этого дела.

4. Контроль

Здесь в игру вступает осознанность — вы должны осознать, что контролируете себя и других. Замечательно. А теперь вложите в контроль новый смысл — рассматривайте его как тревогу. И когда ощутите потребность контролировать, вместо того, чтобы заставлять других делать то, чего вы от них хотите, спросите себя: из-за чего вы тревожитесь? Это рациональная или иррациональная проблема? Если рациональная, действуйте самостоятельно. Решитесь, наконец, выйти из своей зоны комфорта, перестать контролировать всех и вся и просто позволить ситуациям развиваться, а другим людям — брать на себя ответственность. При этом вы ощутите все возможные проявления своей тревоги, но не поддавайтесь им, и тогда в результате вы обнаружите, что получилось пусть и не совсем так, как хотелось вам, но в целом неплохо.

В опдобной ситуации ваша задача — осознать свое иррациональное, продиктованное тревогой поведение — контроль, боязнь совершить ошибку — и перенастроить мозг таким образом, чтобы прислушиваться к интуиции, действовать, преодолевая тревогу, и в конечном итоге стать более гибкими.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Роберта Таибби. Републикация полной версии текста запрещена.

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