Когда война напоминает о себе. Что мы чувствуем и как это выдержать

Когда накрывают эмоции, паника, тревожность, любое действие будет полезнее бездействия

Здається, що за майже півтора року війни ми мали звикнути та адаптуватись до реалій сьогодення. Зрозуміти, що життя продовжується, і почати знову будувати плани. Але війна знову і знову нагадує про себе, як би далеко ви не поїхали, а тим більше, якщо залишилися в своїй країні — сирени, прильоти, укриття, болючі новини.



Видео дня

Що відчувають люди, що раз у раз стикаються з такими жахливими подіями:

1. Почуття безсилля

Відбувається щось, на що не маєш впливу. З одного боку, це ще раз нагадує, наскільки ти слабкий перед обставинами непереборної сили, а з іншого — повертає до власних відчуттів та власної болі.

2. Гнів

Ці події знову піднімають дику лють на ворога, на те, що він має таку владу над нашим життям. Буквально — вирішує спати нам чи бігти у сховище, відпочивати в своєму ліжку чи боятись на підлозі в метро. Це бісить і дратує.

3. Біль та роздрай, майже на фізичному рівні

Всі наші почуття мають право на існування

Всі ці події вибивають нас з сьогодення, як би ми не хотіли налагодити життя. Ті, хто мають високу чутливість, навіть фізично відчувають тілом час прильоту чи вибухи. Психіка перейшла на режим «виживання незважаючи ні на що». Людям потрібно діяти та думати про власну безпеку, як мінімум — боротись зі своїми страхами та емоціями, та мати при цьому змогу вести повноцінне життя — заробляти гроші, турбуватись про дітей та про себе.

Давно відомо, що всі наші почуття мають право на існування, і зупинити ми це не можемо, тож потрібно якось з цим обходитись. Як?

Що можуть зробити для себе люди, що знаходяться в Україні:

1. Забезпечити фізичну безпеку. Продумати та відпрацювати порядок дій на випадок тривоги з урахуванням різних чинників, вночі чи вдень; провести розмову та дати пояснення дітям.

2. Опанувати практики боротьби з тривогою — це можуть бути дихальні вправи, медитації, прописування чи проговорення всіх почуттів. Будь-що, що буде вам допомагати. Важливо тримати себе в ресурсному стані та не занурюватись у відчай.

3. Піклуватись про себе. Максимально підтримувати режим харчування та сну. Особливо сну — якщо є можливість, відпочивати протягом дня, лягати раніше. Сон — це одна з головних потреб організму, і його нестача має дуже негативний вплив на фізичний та емоційний стан.

4. Коли накривають емоції, паніка, тривожність, будь-яка дія буде кориснішою за бездіяльність. Будь-яка! Навіть, яка здається безглуздою. Особливо руками — всі знають про безпосередній зв’язок рука-мозок. Роблячи щось руками, ви позитивно впливаєте на мозок, тому малювання, ліплення, готування їжі, в’язання, перебирання, сортування, все-все це — цілюще та допоміжне.

5. Спільність. Навіть коли, перебуваючи вдвох в коридорі між двома стінами, ви ділитеся відчуттями, або коли всі разом гуртуються у сховищі, це покращує загальний стан. Бо наступний по розмірам страх після страху смерті — це страх померти на самоті. Коли ми гуртуємось, мозок трішки розслабляється і нам стає легше.

Як бути українцям, що знаходяться за кордоном?

Звичайно для них це все відбувається віртуально, але не менш гостро, бо часто психіка в уяві малює дуже страшні картини. Це викликає певну дисоціацію, яка розколює душу і дає відчуття «нереальності реальності» — навкруги все тихо спокійно, а в душі — війна та руйнування. Здається, що сходиш з розуму.

Що можуть зробити для себе люди, що знаходяться не в Україні:

1. Тримати зв’язок із людьми на батьківщині. Питати про їх стан і допомагати. Дією: не «тримайтесь, я вам співчуваю, та коли ж все це закінчиться…», а «я думаю про тебе, чим я можу допомогти наразі?» (гроші, надсилання речей, просто поговорити тощо).

2. Розповідати людям, що вас оточують за кордоном, що відбувається у нас. Гуртуватися у громади та на суспільному рівні не давати забути про війну в Україні людям у Європі та інших країнах.

Головна порада для всіх — продовжувати жити та вірити, що це колись закінчиться: любити близьких, працювати, організовувати своє дозвілля, гратись з дітьми та отримувати задоволення.

Згадуйте частіше слова австрійського психіатра Віктора Франкла: «Проходячи важкі часи, першими здавались ті, хто вірив, що це скоро закінчиться. Потім — ті, хто вірив, що це не закінчиться ніколи. І виживали лише ті, хто концентрувався на сьогоднішньому дні та мав заради кого жити».

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV

Більше блогів тут